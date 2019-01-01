此地无银 齐达内：哈梅斯和贝尔仍是皇马球员

这两名球员在伯纳乌的未来并不确定，但是皇马主帅暗示他们可以留在球队。

皇家马德里主教练齐达内坚称，贝尔和哈梅斯·罗德里格斯“百分之百”得到了他的支持，但他拒绝排除在转会窗口结束前卖掉他们的可能性。

在本赛季末，贝尔和哈梅斯一直与皇马的离开紧密联系在一起，但到目前为止，俱乐部还无法将他们换下。

在被租借到拜仁慕尼黑两年之后，哈梅斯对那不勒斯和马德里竞技一直很感兴趣，而贝尔在转会失败前，上个月差点加盟江苏苏宁。

哥伦比亚国脚哈梅斯在皇马的季前赛中一次也没有出场，而贝尔在周日的热身赛中替补出场，并在点球大战中打入一球。

齐达内坚信这两名球员都可以把自己看作是球队的一员，尽管他并没有对这两名球员的未来做什么澄清。

“哈梅斯和贝尔是球队的球员，”齐达内在罗马赛后告诉记者：“他们都是注册球员，但任何事情都有可能发生，作为皇马的教练，我必须依靠他们。我百分之百地依靠他们。哈梅斯最近没有被召入(大名单)，但这可以改变。甚至在转会窗口关闭之前，一切都有可能发生。”

尽管新赛季将于下周在西班牙开始，但转会窗口将一直开放到9月2日，这给了马德里足够的时间引进更多球员。

内马尔和博格巴是两名与俱乐部有联系的球员，但是齐达内没有心情去考虑这些猜测。

当被问及博格巴和内马尔的时候，齐达内说:“我们拥有我们所拥有的，我们只想着这些。我们只想着周六(他们的下一场比赛)。”

下一场比赛，他们将在西甲迎战塞尔塔，这是他们新赛季在联赛中的第一次考验。不过，在欧洲转会窗口关闭之前，这两名球员是否会被纳入比赛日阵容还有待观察。