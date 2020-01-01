正式登场倒计时 伊哈洛有望下周上演曼联首秀

虽然暂时没有与红魔冬训的大部队回合，但伊哈洛仍有可能在接下来的一周迎来首秀。

在冬窗转会期的最后一天，伊哈洛从上海申花租借转会来到老特拉福德，他将在本赛季下半程为红魔效力。

受中国目前的疫情影响，这位尼日利亚国脚没能参加球队在西班牙马尔贝拉的训练营，他会先在曼彻斯特单独进行体能训练。

索尔斯克亚透露，如果伊哈洛能够在接下来的几天调整到最佳状态，那么他可能会在与切尔西的比赛中首次身披红魔战袍出战。

其他球队

挪威人告诉俱乐部官网：“是的，他会来和我们会合。我们要看的是他这个星期的体能表现，我认为我们可以激发他的犀利。”

“我们希望能够以最快速度激活他，当然，他本身也渴望为我们踢球。”

被问到在西班牙的冬训情况时，索尔斯克亚继续说道：“一切顺利。我认为这些小伙子们很享受这个间隙，他们需要休息，不过现在他们都已经投入到工作当中，并且很好地完成了工作。”

“当然，相比起（英格兰）本土的天气，这里还算不错，这对我们来说是个很大的优势。欧洲的路途也不会很远，这也是很好的一点，因为我们中间没有太多天，就要回去准备与切尔西的比赛。”

下周，曼联将会尽力在斯坦福桥取得一场胜利，他们的对手切尔西目前排名积分榜第四位。如果索尔斯克亚的球队希望拿到下赛季的欧冠席位，那么他们必须想办法缩小6分的分差。

曾分别效力过曼联和切尔西的前澳洲门将博斯尼奇认为，如果曼联没能在下周的比赛中取胜，那么他们将失去争四的可能。

不过，曼联在冬窗还以5500万欧元从葡萄牙体育签下了布鲁诺-费尔南德斯，也许这位中场可以为红魔提供帮助。费尔南德斯在2月1日0-0-战平狼队的比赛中有不俗表现。

结束英超的比赛后，曼联需要把注意力放到与比利时劲旅布鲁日队的欧联杯32强的对抗中。