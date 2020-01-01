正式加盟大黄蜂 多特蒙德确认已免签巴黎边后卫穆尼耶

这位比利时右后卫的争夺战已经结束，他将在7月1日正式前往伊杜纳信号公园球场。

多特蒙德已经确认他们已经签下了巴黎圣日耳曼右后卫托马斯·穆尼耶，这位比利时国脚将在6月30号正式成为自由身。

在过去的12个月里，比利时国脚一直被认为可能会加盟英超，阿森纳、曼联和热刺都被认为是他可能的下一站。

但是德甲豪门多特蒙德最终赢下了这位28岁球员的争夺战，穆尼耶透露，自己之所以最终选择前往伊杜纳信号公园球场，是因为自己在跟随巴黎圣日耳曼体现了“大黄蜂”主场的氛围，看到了多特球迷的热情。

其他球队

穆尼耶在接受多特蒙德官方网站采访时表示:“多特蒙德踢的正是我想踢的足球:令人兴奋、真实、自然。”

“多特蒙德因球迷的热情而闻名于世，在我跟随巴黎圣日耳曼做客威斯特法伦球场时，这里的比赛氛围影响了我的决定。”

“加盟多特蒙德的我依旧雄心勃勃，就像我在布鲁日和巴黎圣日耳曼的时候一样，我想在这里赢得冠军。”

除了接受官网的采访，穆尼耶还在自己的Instgrame上表达了自己的喜悦心情。

“美好的一天已经到来。我非常荣幸地宣布我正式和多特蒙德签下了合同！新的篇章会向我们，你们和我打开，穿上黄黑色球衣是我的骄傲！”

正如够力足球所证实的那样，穆尼耶和他的前巴黎圣日耳曼队友卡瓦尼已经决定不会代表法甲霸主参加欧冠的剩余比赛。

托马斯·图赫尔的球队在2月底的欧冠比赛中淘汰了多特蒙德，他们两在8月份参加在里斯本进行的欧冠剩余比赛，新型冠状病毒疫情让这一赛事的形式发生了变化。

穆尼耶和卡瓦尼的合同将于6月30日到期，这对这家法国豪门冲击欧冠冠军会是一个沉重的打击。