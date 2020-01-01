正式加盟国米倒计时 比达尔将在今日飞抵米兰城

这位巴萨球星即将正式加盟国米，他将在今天飞抵米兰城，完成自己的转会。

够力足球可以证实，阿图罗·比达尔将于今天抵达米兰城，完成自己从巴塞罗那加盟国际米兰的交易，而他的转会费将只有100万欧元，并且这部分转会费将全部进入到球员的奖金之中。

这名中场将在下周一在米兰城完成体检，并可能在当天晚些时候正式被官宣成为安东尼奥·孔蒂麾下的一员，智利人即将从西甲赛场转战意甲。

两家俱乐部已经就这笔交易达成了协议，比达尔也一直在等待前往意大利，不过合同问题的解决花费了比预计更长的时间。而现在这位智利国脚距离自己与国家队队友桑切斯成为俱乐部队友已没有任何问题，球员转会加盟蓝黑军团的两年合同已经扫清了所有障碍。

其他球队

尽管比达尔的转会费相较于任何一位已经在顶级联赛中证明自己的球员来说非常划算，不过他的年薪将达到600万欧元左右，而当国米想要清理就财政空间时，这可能会成为重要的绊脚石之一。

然而，随着迭戈·戈丁的离开，国际米兰已经有了签下比达尔的资本，前者已经与卡利亚里谈妥了合同。

比达尔将在离开尤文 5 年后重返意大利足坛，他在前往诺坎普之前从都灵城转会到了拜仁慕尼黑。

比达尔是巴塞罗那新帅科曼指定的不在未来计划中的一线队球员之一，他将再次成为孔蒂麾下的大将之一，二人曾在斑马军团有过合作，而引进这位好斗的中场也是他一手指定的。

他以 1750 万欧元的转会费从拜仁慕尼黑转会到巴塞罗那，并在那里呆了两年，出场96次，贡献了11粒进球，并在第一赛季随队拿到了西甲冠军。

这位南美球员在过去几天一直没有跟随一线队训练，他等待着国际米兰确认这笔交易的完成。

比达尔在巴塞罗那经历了一个糟糕的赛季后选择了离开，在这个赛季里，巴塞罗那在西甲赛场上被皇马击败，而在欧冠四分之一决赛中又被拜仁慕尼黑8-2所羞辱，他表达了自己对这个赛季的失望。

比达尔在接受 YouTube 频道采访时表示:“过去的三年对巴萨来说是失败的，世界上最好的球队不可能只有 13 名职业球员。你不能总是依靠 DNA 来获胜。梅西是世界上最好的外星人，但他需要帮助，这样才能取得更好的结果。”

这位 33 岁的球员现在的任务是帮助国际米兰在2019-20赛季联赛第二的基础上更进一步，孔蒂的球队将在9月26日主场迎战佛罗伦萨，开始自己的2020-21赛季。

在此之后，蓝黑军团将在四天后迎战贝内文托，之后他们将在10月初与拉齐奥进行一场激烈的交锋。