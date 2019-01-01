欺人太甚 亨德森：我当初准备杀了苏亚雷斯

现任利物浦队长承认他刚到不久就被乌拉圭前锋弄得感觉不够好。

乔丹·亨德森承认他刚到利物浦不久就“准备杀了”路易斯·苏亚雷斯，因为他认为这名乌拉圭前锋在训练场上不尊重人。

苏亚雷斯是在2011年1月转会窗口期间被红军收购的。六个月后，亨德森从桑德兰转会来到安菲尔德。

当时年仅20岁的亨德森认为，苏亚雷斯并没有给他最热烈的欢迎，他觉得资历更深的球员认为他“不够好”。

亨德森后来成为了利物浦的队长，他在与杰米·卡拉格的The Greatest Game播客节目中谈到了他早期的经历：“我尽力做到最好。作为一名球员，总是会有批评和质疑。那时，我还是个年轻球员，路易斯在训练中有一两件事是我不喜欢的。这让我觉得我还不够好，无法参加这支球队的训练。他的胳膊高高举起，像是在说‘什么鬼，他在干嘛’，好像我不应该在那里。那真的很伤我的心。他这样做了三次，然后我气炸了，我准备杀了他。”

亨德森在利物浦经历了一个艰难的开始，仅仅在俱乐部待了一年就差点离开。然而，他必须努力工作，及时证明自己的价值，现在他已经出场了330多次。

他多次与苏亚雷斯并肩作战，他们消除了彼此之间的分歧，成为了布伦丹·罗杰斯的球队挑战英超冠军的一部分。

亨德森补充说，他和这位脾气暴躁的前锋的关系从冷转热：“从那时起，我和路易斯的关系就很好。在接下来的比赛中，我帮助他取得了进球。在那之后，他和我配合得很好，我和他也很亲近，他是我学习的另一位重要球员。”

苏亚雷斯在2014年离开利物浦加盟巴塞罗那，但克洛普近年来重建了红军，并让他们重新回到冠军的争夺中，他们希望结束30年的顶级联赛冠军荒。