欲求未满 西蒙尼：菲利克斯还得进步

据他的主教练说，这位少年球星在周日第一次尝到了西班牙足球的味道，他必须继续进步。

马德里竞技主教练迭戈·西蒙尼表示，在对阵赫塔菲的比赛中，费利克斯在西甲联赛中取得了不错的成绩。

费利克斯第一次尝到了西班牙顶级足球的滋味，马德里竞技在周日主场对阵赫塔菲的比赛中，凭借阿尔瓦罗·莫拉塔23分钟的头球破门，以1-0的胜利拉开了西甲联赛的序幕。

创纪录的1.26亿欧元转会费让19岁的费利克斯在很大程度上被赫塔费压制住了，但是他在下半场的比赛中表现出了惊人的个人盘带，赢得了一个点球，但莫拉塔没有将其转化为进球。

这位葡萄牙球星在第66分钟被替换下场，西蒙尼希望费利克斯能给他带来更多，他的西甲处子秀已经结束。

“第一场联赛并不容易。这很复杂，”西蒙尼说：“我们面对的是一支防守很好的球队。他们在上半场没有给他留下空间，这样他就可以好好利用他的比赛。但是，作为一个人，他展示了他的力量，希望这些情况能经常发生。他必须不断提高。”

英格兰国脚边后卫基兰·特里皮尔在赛季结束后从热刺转会而来，与费利克斯和雷南·洛迪一起完成了他在西甲的处子秀。

特里皮尔为莫拉塔送上了精准的传中球，帮助后者头球破门

“他打得很好，有深度、质量和精度。”西蒙尼评价特里皮尔：“他给莫拉塔的传中很好，他找到了像莫拉塔这样的专家。”

在队友科斯塔缺阵的情况下，莫拉塔在锋线上处于领先地位。西蒙尼强调说，尽管西班牙人罚失点球，但他对他的表现感到满意。

“从他身上，我期待着他今天在整场比赛中的表现。”他说：“很明显，莫拉塔在点球上更有压力，但他的比赛非常精彩，他抢到了所有的球，打进了一个球，并不断制造危险。”