欲抢红军人 切尔西有意竞购亨克中场博格

这名挪威中场已经引起了欧洲各大俱乐部的注意，看来他很快就会离开比利时顶级联赛。

切尔西正在密切关注亨克球员桑德·博格，他已经进入利物浦和那不勒斯的视线。

亨克还没有收到对这名21岁球员的报价，但是这名高评价的中场球员在他的合同只剩下18个月的时候就要离开了。

亨克俱乐部的体育主管迪米特里·德·康德最近表示，那不勒斯和利物浦都对博格很感兴趣。

"那不勒斯对桑德感兴趣，有可能达成交易。" 德·康德对Punto Nuovo电台表示：“我们也知道利物浦对他很感兴趣，在安菲尔德的比赛后，克洛普称赞了他的表现。意大利有很多俱乐部正在追逐博格，那不勒斯也可能是其中之一，但目前还没有任何报价。从下周开始，情况可能会发生变化。我们还没有与那不勒斯进行任何官方接触。”

亨克与切尔西保持着密切的联系，在过去的一段时间里，他们曾就德布劳内和库尔图瓦的转会达成了一致。

博格为挪威国家队出场20次，是这家比利时俱乐部最具天赋的球员，在欧冠联赛中有着丰富的经验。本赛季他已经面对了利物浦和那不勒斯，在国际比赛日期间，他承认转会到尤尔根·克洛普的球队会是梦想成真。

“在安菲尔德踢球是世界上每个人的梦想，不仅仅是挪威人。”博格告诉TV2：“利物浦是目前最好的球队，拥有最多的球迷。所以我当然希望尽可能多地在安菲尔德踢球。”