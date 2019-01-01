欧青赛小组赛出局 意大利U21主帅：我不是失败者

夺冠大热门意大利U21在欧青赛小组赛出局，主教练迪比亚吉奥宣布辞职。

在欧青赛出局后，意大利U21国青队主帅迪比亚吉奥在当地时间周二召开发布会，宣布自己将辞去担任长达6年之久的帅位。

迪比亚吉奥带领意大利U21征战今年的欧青赛，但小组赛中面对波兰、比利时以及西班牙的情况下最终取得两胜一负，与波兰、西班牙同积6分，排名小组第二。但由于该赛事12队分成三组，三个小组第一以及最好成绩的小组第二将进入四强，而意大利以一分之差排在法国之后提前出局，这也意味着意大利U21已经无缘角逐明年的东京奥运。

面对这6年带队下来的结果，迪比亚吉奥并没有承认是自己的过错。他表示：“如果罗马尼亚赢下了法国，你们（记者）都会称赞我是最棒的。我们必须把过去这些年的结果和这一次欧青赛分开来看。我必须得说，我们很好地完成了工作，我们让不少有天赋的年轻球员获得了展示实力的机会，我们展现出了竞争力，他们其中不少人已经成为成年队的成员。”

“我们在这届欧青赛上很倒霉，小组赛就出局的结果的确令人难以接受，但是这不是我的失败。”

“我们不需要寻找任何借口，我确实得为这个结果负主要责任。但那些抨击我们在场上章法全无的言论是错误的，我们有自己的一套风格，我们的射门比对手多，也比对手更难对付。”

最后，迪比亚吉奥也表示，自己等待下一份在俱乐部的工作。他说道：“我现在在等待下一份工作，其实早已经有一些意甲和意乙的俱乐部看上我，但出于对意大利足协的尊重，我都一一拒绝了。经过这几年的历练，我感觉自己已经准备好接受新的挑战。”