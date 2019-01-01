欧足联调整下届欧国联 德国得“护航”免降级

欧足联官方宣布，下一届欧洲国家联赛的形式进行了调整，本年度小组垫底的德国等4队因此免于降级。

北京时间今天凌晨，欧足联官方宣布了对下一届（2020-21）欧洲国家联赛（简称“欧国联”）的架构进行调整，在本届结束的欧国联A级小组垫底的德国、克罗地亚、冰岛与波兰因此免于降级。

新一届欧国联依然会保留A、B、C、D四级联赛，但前三级各联赛的球队数字分别从12队、12队以及15队都涨为16支球队，最后一级联赛则只剩下7支球队。

以下是各级联赛的球队分布情况：

A级联赛：葡萄牙（卫冕冠军）、荷兰、英格兰、瑞士、法国、比利时、意大利、西班牙、德国、冰岛、波兰、克罗地亚、乌克兰、瑞典、波黑、丹麦。

B级联赛：捷克、俄罗斯、奥地利、威尔士、斯洛伐克、土耳其、北爱尔兰、爱尔兰、苏格兰、芬兰、挪威、塞尔维亚、以色列、匈牙利、保加利亚、罗马尼亚。

C级联赛：阿尔巴尼亚、希腊、塞浦路斯、黑山、爱沙尼亚、斯洛文尼亚、立陶宛、格鲁吉亚、白罗斯、科索沃、北马其顿、哈萨克斯坦、卢森堡、阿塞拜疆、亚美尼亚、摩尔多瓦。

D级联赛：拉脱维亚、法罗群岛、直布罗陀、安道尔、圣马力诺、马耳他、列支敦士登。

各级联赛的具体分组将于明年3月3日在荷兰首都阿姆斯特丹抽签决定。

A级联赛16队将被分成4个小组，每组4队。各小组头名将于2021年6月进行总决赛阶段的对决，其中包含两场半决赛、三四名决赛以及决赛，总决赛的主办国将从四支晋级总决赛的球队中产生。至于各小组的垫底球队，将在接下去的一届赛事中降入B级联赛。

B级联赛16队将被分成4组，每组4队。各小组头名将升入A级联赛，各小组垫底球队将降入C级联赛。

C级联赛16队将被分成4组，每组4队。各小组头名将升入B级联赛，各小组垫底球队将参加主客场两回合的降级附加赛，失利的两队降入D级联赛。

D级联赛7队将被分成2组，一组4队，另一组3队。两个小组的头名球队将升入C级联赛。

2020-21年欧国联比赛赛程如下：

小组抽签：2020年3月3日

第一轮：2020年9月3日-5日

第二轮：2020年9月6日-8日

第三轮：2020年10月8-10日

第四轮：2020年10月11-13日

第五轮：2020年11月12-14日

第六轮：2020年11月15-17日

总决赛：2021年6月2-6日