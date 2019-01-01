欧足联报告：英超俱乐部在收入和利润方面领先

欧足联公布了2017年的财政数据，包括工资增长、俱乐部收入等等。

根据欧足联(UEFA)的年度基准报告显示，英超俱乐部在创收方面走在了前列。在整个欧洲，英格兰球队的营收和利润最高。

欧足联的基准报告是对成其成员组织以及这些国家的俱乐部的财务状况的全面调查。

这份报告涵盖了各种各样的条目，包括转会活动和价值、俱乐部和联赛的收入、投资、球场所有权等等。

在收入方面，没有联赛比英超联赛更加赚钱，后者共获得53亿欧元（47亿英镑/60亿美元）收入。

西甲联赛接近29亿欧元，接下来是德甲联赛的28亿欧元,然后意甲联赛大概为22亿欧元。法甲联赛排在前五名，收入为16亿欧元，他们是最后一个突破10亿欧元收入的联赛。

欧足联还公布了俱乐部工资账单、收入、球队费用和俱乐部债务等数据。正如人们所料，欧足联最大的几支球队在这些榜单上占据了重要位置，曼联、皇家马德里、利物浦以及AC米兰等俱乐部都榜上有名。

英格兰的俱乐部总的来说都排在这些榜单的前列,英格兰的俱乐部从2016年净亏损5.49亿欧元到2017年净盈利5.49亿欧元，背后所依靠的是电视转播收入的提高。

报告还指出，英超俱乐部的工资水平总体上远远高于排名前五的俱乐部。例如，英超联赛中工资排名在第5到第8位的球队，与其他顶级联赛中工资排名在第1到第4位的俱乐部类似。

同样，排在英超积分榜下游的球队的平均工资（9800万欧元）比踢欧罗巴联赛的德国,意大利和西班牙球队都要高，其中最接近的是德甲（8600万欧元），这在很大程度上要感谢英超联赛电视转播权所带来的收入。

该报告还指出，从2014年至2017年，转会支出翻了一番，最大的区别在于转会的金额，而不是有更多的转会出现。

这可能并不令人意外，欧洲五大联赛是转会支出的主要推动力。过去10年，英格兰俱乐部的转会支出金额占全球转会支出金额的四分之一以上(26%)。