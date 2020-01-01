欧足联官宣：2020年欧洲杯将延期至2021年6月

新型冠状病毒疫情的爆发使世界足球运动陷入了停顿，原计划将在今夏进行的欧洲杯也将被推迟到明年。

2020年欧洲杯被推迟了12个月，成为2021年欧洲杯，这是欧足联解决由冠状病毒引起的欧洲联赛赛程问题提议的一部分。

随着欧洲杯的推迟，欧洲各国国内联赛以及欧战的赛程将进行彻底改变，以推动2019-2020赛季的赛事能够顺利完成。

截至目前，世界各地绝大部分的足球赛事均因持续爆发的新型冠状病毒疫情而暂停。在与世卫组织、欧洲俱乐部、足协代表进行讨论后，欧足联官方最终决定将2020年欧洲杯的举办时间推迟至2021年。

其他球队

挪威足协是第一个确认欧洲杯将推迟到2021年6月11日进行的足协，目前所有停摆的赛事都在努力推动本赛季剩余的赛事能够顺利进行。

欧足联在周二的声明中表示:“所有参赛人员的健康是重中之重，同时也要避免给国家公共服务部门带来不必要的压力。这一举措将有助于国内赛事的完成，目前这些赛事因“新型冠状病毒”紧急事件而暂停。”

“所有欧足联的俱乐部和国家队的比赛(包括友谊赛)都将暂停，直到另行通知。一个由联赛和俱乐部代表参与的工作小组已经建立起来，以审查赛程解决方案，该解决方案将考虑到如何让本赛季顺利完成以及今天所做决定造成的任何其他后果。”

欧洲杯原定于2020年6月12日在欧洲大陆的多个城市举行。目前这些都已经不再可行，这意味着该活动将推迟到2021年。对于各国国内赛事而言，他们的目标是在6月30日之前能够结束。欧冠决赛预计将推迟到2020年6月底，目前这张赛事还处于16强阶段。

与此同时，欧足联还表示，将原定于今年3月进行的欧洲杯附加赛改到6月份进行，并继续“视情况而定”。与此同时，原定于2021年6月进行的欧国联决赛，也将延期至9月。

除了欧足联已经提出的这些解决方案，还有许多其他问题有待解决，比如众多欧洲国家打算在明年夏天参加2022年世界杯预选赛。