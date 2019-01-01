欧足联官员再发声：曼城恐被禁止参加欧冠

欧足联证实，曼城可能因涉嫌操纵赞助资金而面临欧冠禁赛的处罚。

北京时间1月4日，英格兰权威媒体《泰晤士报》消息，欧足联财务管控机构首席调查员伊夫-莱特姆（Yves Leterme）透露，曼城可能因涉嫌操纵赞助资金遭到欧足联最严厉的处罚。

欧足联和英超联盟正在就一些泄露的电子邮件进行调查，这些邮件显示，伊蒂哈德航空在2015年为曼城俱乐部提供6750万英镑赞助资金，但其中5950万英镑来自阿布扎比财团，该财团属于曼苏尔，而后者正是曼城俱乐部的老板。

德国《明镜周刊》根据“足球解密”文件撰文，曼城俱乐部通过操控赞助资金的手段来避开欧足联财政公平法案。

《泰晤士报》曾在12月份透露，如果曼城被证实如《明镜周刊》所说一样违反了规定，欧足联将会对曼城进行处罚。

首席调查员莱特姆接受比利时杂志《体育战略》采访时证实了该消息，他说：“如果这些事情被证实确实存在的话，问题将会很严重。这将直接导致曼城面临最严重的处罚：被禁止参加欧足联赛事。”

“如果消息属实，这会与曼城俱乐部提交的报告相悖。财政公平是基于俱乐部的申报情况作出评估的，俱乐部在系统内提交财政数据后，账号将进行关闭。我们会随机检查这些数字的真实性，并且这些账号由内部和外部审查人员联合监督。”

曼城在2014年就曾因违反财政公平而被罚款4900万英镑，在他们满足欧足联提出的条款后，罚款降至1600万英镑。

欧足联高层认为，这已经是曼城第二次遭到调查，尤其如果被证实俱乐部方面篡改了财政数字，欧足联将会重拳出击，对曼城采取严厉措施。