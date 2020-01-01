欧足联：如果联赛终止 欧战资格分配需由现有成绩决定

在这次会议中，欧足联就合伙联赛的停止以及比赛的恢复进行了讨论并给出了自己的要求与建议。

欧足联表示，下赛季俱乐部的欧战资格必须以“现有战绩”为基础，并同时重申，他们相信，2019-20赛季应该在可能的情况下圆满结束。

由于冠状病毒的爆发，欧洲大部分地区的足球比赛都被推迟和暂停，其中也包括欧冠和欧联杯。甚至一些联赛，已经宣布取消接下来的比赛。

比利时职业联赛是第一个被提前取消的联赛，而苏格兰低级联赛也通过投票结束了他们当前的赛季。除此之外，荷甲联赛也面临取消，因为荷兰政府要求在9月1日之前禁止举行所有比赛。

其他球队

欧足联执委会本周四召开了视频会议，讨论如何结束联赛赛季，以及如何决定2020-21赛季欧冠联赛和欧联杯的参赛资格。

欧足联在声明中写道：根据比利时和苏格兰当局的陈述，委员会认识到了他们所提出的问题，并批准了2020-21欧足联俱乐部比赛资格准则。这些指导方针反映了一个原则，即进入欧战必须基于现有成绩。”

“因此，欧足联敦促各国足协和联赛探索所有可能国内顶级赛事的选项，从而获得欧战资格。但是，欧足联强调，球员、观众、所有参与足球运动的人以及广大公众的健康仍然是当前最重要的问题。”

“如果情况允许，最理想的情况是让目前暂停的国内比赛正常结束，让足球俱乐部能够以原来的形式获得欧战资格。”

“如果这种结果不可能实现，尤其是由于时间问题，则最好暂停的国内比赛将以另一种形式重新开始，其方式仍将使俱乐部有资格获得欧战名额。”

这增加了联赛恢复的可能性，德甲周四宣布准备在5月9日恢复比赛，不过他们还在等待政府的批准。

然而其他欧洲国家，包括英国、意大利和西班牙，由于新型冠状病毒疫情更为严重，近期恢复的可能性并不高。在这种情况下，欧联杯告诫各国联赛，下赛季欧战资格的分配应当根据他们在本赛季的表现，而不是过往的声望和财富，

声明还表示:“如果一项国内比赛提前终止，欧足联将要求相关国家的足协根据2019- 2020国内比赛的战绩，选择获得2020-21年欧战资格的俱乐部。”

“选择俱乐部的程序应该以客观，透明和非歧视性原则为基础。全国协会和联赛，应有能力根据各自比赛的具体情况，决定其国内比赛的最终名次，并考虑到每项赛事的具体情况。”

除此之外，欧足联还表示，他们将保留拒绝或评估由国家协会提议的任何俱乐部，因过早终止的国内比赛而被接纳的权利，其中包括“公众对俱乐部资格的看法不公平”。

在周四的会议中，欧足联还进行了其他讨论，比如欧冠和欧足联，这两大赛事均在16强赛事进行到一般时陷入了停摆。

欧足联表示，目前他们目前正在评估究竟是否应该和过往一样，让这两项赛事与各大国内联赛同时进行，还是在所有联赛结束后，再进行单独安排。