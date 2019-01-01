欧足联再遭质疑 佩德罗：决赛没球迷是个问题

佩德罗相信缺少客场球迷将会给俱乐部带来一个问题，现场的气氛肯定会很差。

切尔西球星佩德罗认为欧足联在欧联杯决赛上遇到了“麻烦”，因为切尔西和阿森纳的球迷预计不会大批前往巴库观看比赛。

预计将有6000多名球迷从伦敦长途跋涉至阿塞拜疆，只占巴库奥林匹克体育场预计观众人数的10%。

门票和旅费的价格在很大程度上把两家俱乐部的球迷挤出了市场，预计双方只能使用欧足联分配的一半门票。

阿森纳和切尔西都是英格兰球迷最支持的球队之一，而球场上缺少球迷的情况让佩德罗担心这场本该充满娱乐性的比赛的气氛。

“这对我们来说是一个遗憾，因为你感觉不到支持者，”他在新闻发布会上说：“最好给球迷们多一些票。这对欧足联来说是个问题，因为我认为这将是一场非常好的决赛。”

尽管球迷不如预期的多，西班牙人认为伦敦德比将为那些决定来到现场的球迷提供一场开放的比赛。

“也许它会开放，因为阿森纳的逼抢压力很靠前，踢得很好，我们也有着同样的理念和风格，”他说：“我认为这将是一场开放的比赛。”

切尔西确保了他们在英超前四的位置，而欧罗巴联赛经常被认为是一个后着。但是佩德罗声称双方都有足够的筹码。

他说：“我们打进了欧冠，联赛杯的决赛，还有另一场决赛。如果我们赢得了欧战冠军，那么这对我们来说是一个出色的赛季。我认为他们的动机是一样的。对他们来说，这是一个进入欧冠的好机会，但我们想赢得冠军。”