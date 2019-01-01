欧足联主席痛斥种族主义：一些白痴毁了一切

在欧洲足球界发生了一系列事件之后，足协似乎要做出一些改变。

欧足联主席亚历山大·塞弗林承诺，在足球界发生多起种族主义事件后，将推动其10人纪律委员会变得更加多元化，从而让该组织更加负责。

今年整个欧洲发生了一系列种族主义事件，欧足联因处理这些事件而受到批评。

在0-6输给英格兰的比赛中，保加利亚足协因其支持者的种族主义行为而被罚款7.5万欧元(合6.5万英镑/ 8.3万美元)，并被罚空场两场。

罗梅鲁·卢卡库是几位认为欧足联做得还不够的球员之一，而在最近一轮荷甲联赛中，所有球队都选择在第一分钟不比赛。

欧足联的10人纪律委员会目前由10名白人男性组成，塞弗林说，当欧足联在3月份召开下次委员会会议时，黑人成员和女性成员将会加入。

他告诉《镜报》：“一切都准备好了，我们可以增加纪律委员会的成员，因为现在这是一个固定的数字。我们已经有了一些提议。但现在公开谈论还为时过早。这将发生在三月。法规将会改变。一周后我们就能做到。”

塞弗林说，他认为种族主义事件的增加与足球或其支持者没有直接关系，而是整个欧洲民族主义的激增。

“他们不关心足球。他们关心自己愚蠢的意识形态。”他说：“这就是为什么足球是社会的反映。它把最糟糕的东西带到看台上。我仍然认为99%的球迷不是种族主义者。”

“可那些白痴把一切都毁了。那么这种注意力就是他们所关心的。他们不关心足球。即使球员离开，他们也会很享受。只有真正的球迷才会遭殃。如果我们停止比赛，他们会很享受。他们不在乎。”

“你以为保加利亚的那些白痴关心足球比赛吗？他们十分钟后离开了足球比赛。你认为在球场上画万字符的克罗地亚球迷关心足球吗?”

“不，他们不。他们和上世纪30年代的纳粹党一模一样。如果我们说我们不能再做任何事，那么我们应该停止做任何事。”

“我以前说过，这个问题不能只靠足球来解决。管理机构必须得到政府的帮助，因为对我来说，如果你在喊口号或展示纳粹标志，那就是犯罪行为。”

”我和我们的同事，和（欧洲各地）足协的同事交谈。前几天，我与西欧的两三个大国进行了交谈，他们都很担心。他们说世界上30%的人支持极右？”

“所以这是一个非常可怕的情况。当然，看待它有两种方式：一种是，是的，我们（足球）吸引了它。第二，我们可以用足球来做事情，因为我们有力量。我不会逃避。我们有力量，因为如果我们做了什么，它总是影响很大。”