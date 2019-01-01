欧足联主席指责英国首相约翰逊助长种族主义

欧足联主席说，当涉及到歧视问题时，政客们必须遵守更高的标准。

欧足联主席亚历山大·塞弗林指责英国首相鲍里斯·约翰逊助长种族主义。

在欧洲各地的足球比赛中发生了一系列种族主义事件之后，塞弗林发表了这一声明。

去年10月，约翰逊呼吁欧足联在涉及英格兰国家队的种族主义事件后，在足球领域表现出更强硬的态度。

三狮军团在保加利亚参加2020年欧洲杯预选赛时遭到了种族主义的辱骂，随后欧足联要求主队改善球迷行为，否则下一场比赛将会闭门作赛。

此外，保加利亚足协还因其支持者在0-6失利期间的种族主义行为而被罚款7.5万欧元(6.5万英镑/ 8.3万美元)。

今年7月接替特蕾莎·梅出任英国首相的约翰逊，因拒绝道歉而受到批评。他曾形容穆斯林女性穿罩袍看起来像“信箱”，并补充称，他认为人们选择在公共场合穿罩袍是“荒谬的”。

最近，有人提醒首相，他曾在一篇专栏文章中，将有色人种描述为“面带西瓜笑容、挥舞旗帜的黑小子”的“部落战士”，但当被问及他本人是否加剧了英国种族主义时，他拒绝道歉，说:“我捍卫自己的言论权利。”

但塞弗林说，他认为约翰逊的言论加剧了种族主义事件，应该由政治家来树立一个更好的榜样。

“当一名政客称穿罩袍的女性为‘邮筒’或‘邮箱’，然后公开表示他谴责欧足联时，你会回应吗？你相信这是真的吗？得了吧。”塞弗林告诉《镜报》：“欧洲的局势越来越紧张。当你看到高级的政治家们和首相们，当你看到共和国的总统是种族主义者，是性别歧视者，你会发现有些事情是错的。因为如果你在街上看到一个白痴大喊大叫，你会说：‘好吧，把他关进监狱’，仅此而已。但当政客们开始发表言论时，他们不会受到惩罚。在欧洲，这种情况越来越多。”