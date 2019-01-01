欧联逆转枪手有秘诀 安切洛蒂：勇气智慧和信心

意大利人相信他的球队能够扭转0-2的落后局面，并在欧联杯四分之一决赛中淘汰阿森纳。

安切洛蒂呼吁那不勒斯在周四欧冠四分之一决赛第二回合战胜阿森纳时展现出“勇气、智慧和激情”。

那不勒斯在酋长球场的第一回合比赛后以0-2落败，拉姆塞在14分钟的首开纪录，之后库利巴利打入乌龙球。

然而，安切洛蒂仍然相信那不勒斯人能够在圣保罗球场扭转战局。

当被问及那不勒斯进入半决赛需要哪三样东西时，他回答说：“三个词？勇气、智慧和激情。”

在被问及他在过去的一周是否在他的阵容中看到了这些特点时，安切洛蒂说：“在第一回合的上半场没有太多的勇气。智慧吗？在下半场。我们冒了一点险，但我们做了我们必须做的。”

“我们将把所有的激情投入到周四的比赛中，因为这对我们来说是一个很好的机会。我们的心态必须是积极的。我相信所有的气氛都会充满着激情地来帮助我们。”

“我们希望比赛能持续90分钟，如果有可能的话，时间会更长。这并不意味着我们必须在30分钟、10分钟或15分钟后进球。我们想通过头脑和自信来保持我们的机会。”

“我们是唯一一支留在欧洲的意大利球队，我们希望在周五之后也是如此。如果不是这样，那也只是因为结果，而不是因为我们的发挥。那不勒斯会踢得很好。我认为我们有资格。”

安切洛蒂指出，在周二的欧冠四分之一决赛中，阿贾克斯战胜了意甲冠军尤文图斯，这就是欧洲足球如何出乎意料的一个例子。

“尤文的比赛告诉我们，冠军联赛和欧洲的比赛总是充满着不可预测性。”他说。

“最受欢迎的球队即使踢得很好，也有可能被淘汰出局，哪怕是一瞬间的一个失误，也会让你注定失败。”

“尤文图斯在第二回合比赛的下半场中失败了，这是两回合比赛里最重要的部分。这并不意外。这就是冠军联赛。”