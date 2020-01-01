欧联淘汰赛临近 麦克托米内回归曼联参加训练

在欧联杯作客比利时前，红魔一线队一些球员已归队恢复训练。

曼联正在准备欧联杯32强对阵布鲁日的比赛，斯科特·麦克托米奈在周三参加了球队训练。

自从12月26日在英超4-1战胜纽卡斯尔联的比赛中膝盖韧带受伤后，这位中场球员就一直处于养伤状态。

其他球队

这位23岁的球员参加了在Aon训练场的公开训练，当时索尔斯克亚的球队正在为他们的比利时之行做准备。

维克托·林德洛夫在因病缺席了周一2-0战胜切尔西的比赛后也出席了训练，而自去年12月以来就没有出场的阿克塞尔·图安泽贝也参加了训练。

租借的前锋伊哈洛也在训练场上，但是年轻球员格林伍德没有出现。

索尔斯克亚也把18岁的康纳·斯坦利带进了训练场，这名边锋还没有跟随青年队参加与布鲁日的友谊赛。

曼联将于周四在杨布赖德尔球场挑战布鲁日，届时索尔斯克亚的阵容将会有很大的改变。

红魔在2017年赢得了这一赛事，在英超联赛中排名第六的他们通过这个赛事的冠军获得了冠军联赛的席位。

这一次，索尔斯克亚的球员们可能不得不通过同样的途径进入欧洲精英联赛，在整个2019- 2020赛季，他们都在努力保持国内赛事中的稳定表现。

曼联目前在联赛积分榜上排名第七，但在战胜斯坦福桥后，他们与排名第四的切尔西差距缩小到了3分。

在与布鲁日的比赛后，曼联将在周日的老特拉福德与沃特福德进行一场关键的比赛。

布鲁日将在四天后抵达同一地点，参加欧联杯16强第二回合比赛，他们希望在欧冠中给人留下深刻印象后，再一次取得令人惊讶的结果。

菲利普·克莱门特的球队在小组赛阶段出人意料的2-2战平了皇家马德里，但最终在A组落后于白衣军团和巴黎圣日耳曼后退出了欧冠。