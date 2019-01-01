欧联杯32强抽签：曼联抽中布鲁日 西班牙人碰狼队

狼队的对手是西班牙人，而老对手凯尔特人和流浪者分别面对哥本哈根和布拉加。

英超球队曼联抽到了比利时的布鲁日，阿森纳则抽到了奥林匹亚科斯。狼队的大陆之旅带来了另一个有趣的结果，努诺·埃斯皮里托·桑托的球队将迎战西班牙人。

与此同时，凯尔特人将面临丹麦对手哥本哈根的挑战，他们的老对手流浪者将对阵布拉加。

阿贾克斯将面对另一支西甲球队赫塔菲，而勒沃库森将迎战波尔图。

欧联杯五届冠军塞维利亚将挑战克鲁日，而国际米兰也将与卢多戈雷茨展开较量。

顿涅茨克矿工将对阵本菲卡，而另一支葡萄牙球队葡萄牙体育将对阵伊斯坦布尔BB。

德甲的法兰克福和沃尔夫斯堡分别与萨尔茨堡和马尔默交手，而勒沃库森在对阵波尔图的比赛中则面临着严峻的考验。

另外，罗马将对阵根特，希腊人竞技将对阵巴塞尔，阿尔克马尔将对阵奥地利LASK林茨。

第一阶段将于2020年2月20日进行，第二回合将在一周后进行。

欧罗巴联赛32强全部对阵：

狼队vs西班牙人

葡萄牙体育vs伊斯坦布尔BB

赫塔菲vs阿贾克斯

勒沃库森vs波尔图

哥本哈根vs凯尔特人

希腊人竞技vs巴塞尔

克鲁日vs塞维利亚

奥林匹亚科斯vs阿森纳

阿尔克马尔vsLASK林茨

布鲁日vs曼联

卢多戈雷茨vs国米

法兰克福vs萨尔茨堡

顿涅茨克矿工vs本菲卡

沃尔夫斯堡vs马尔默

罗马vs根特

流浪者vs布拉加