欧联杯大唱反犹太歌曲 蓝军面临欧足联调查

一些蓝军支持者被指控在12月13日的匈牙利进行的一场欧洲赛事中演唱反犹太歌曲。

切尔西将成为欧足联调查的对象——欧足联指控切尔西在与维迪FC的欧联杯比赛中高唱包含种族歧视字眼的助威歌曲，并已启动了纪律处分程序。

少数蓝军支持者被指控在12月13日匈牙利的一场欧联杯的比赛中中演唱反犹太歌曲。

他们在英超中的劲敌托特纳姆热刺被认为是这些问题歌曲的焦点。

当时切尔西回应了这一问题，俱乐部称这一口号“令人厌恶”，同时承认涉嫌参与人员“羞辱了俱乐部”。

西伦敦俱乐部发表声明称：“反犹主义和任何与种族或宗教有关的仇恨都是俱乐部和我们绝大多数球迷所憎恶的。它在切尔西和任何社区都没有立足之地。”

“我们已经在很多场合通过老板、董事会、教练和球员那里清楚地表达了这一点。”

“任何不能调动智慧来理解这条简单信息的人，如果被发现用反犹主义或种族主义的语言或行为羞辱了俱乐部，将面临俱乐部可能采取的最强硬行动。”

欧足联现在透露将对此事进行进一步调查。

由于裁判们在比赛后没有提供证据，欧洲足球管理机构已经任命了一名检查员来调查这一事件。

切尔西已经被告知“纪律处分程序已经启动”。

关于“种族歧视行为”的指控将在2月28日的欧足联管理、道德和纪律机构的下一次会议上进行裁决。

完整的更新发布在欧足联官方网站写道：“根据提交的报告，欧足联道德和纪律检查员委托进行的一项调查——根据第31条(4)的欧足联纪律条例——有关的种族歧视事件发生在上述比赛中，根据条例的第五十五条，欧足联宣布针对切尔西俱乐部的纪律处分程序已经启动。

切尔西已经进入了本赛季欧罗巴联赛的32强，他们将在2月14日对阵马尔默的比赛中重返欧洲大陆。

这场比赛将在瑞典举行，并将在一周后重回斯坦福桥进行两队之间第二回合的比赛。