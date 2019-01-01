欧联也是杯 萨里：我们这个赛季值得一座奖杯

在客场1比1战平法兰克福后，毛里齐奥·萨里声称切尔西值得带着奖杯结束这个赛季。

佩德罗上半场扳平比分的进球避免了萨里的尴尬，因为意大利人在冒险地没有让阿扎尔首发。

切尔西将在下周回到斯坦福桥进行第二回合比赛，他们是晋级决赛的热门球队。

萨里也在追求联赛前四的成绩，他称赞球队已经从赛季中期的动荡中恢复过来。

萨里说：“我想在决赛踢任何球队，阿森纳或者瓦伦西亚。对我来说，我们踢谁都是一样的。我不想只打决赛。我想赢。三个月前，我们在一个非常艰难的联赛中遇到了麻烦，这并不容易做出反应，但我们能够做出反应。现在，在本赛季的最后15天，我们正在为欧联杯的决赛和联赛前四而战，所以我们配得上得到一座奖杯。”

萨里因为在这样一个非常重要的场合冒险轮休球员而受到批评，但他为自己的决定辩护，解释说这位比利时球星已经连续打了10场比赛，能够在替补席上改变比赛。

萨里坚称，阿扎尔没有做出任何负面反应。阿扎尔在比赛前的会议上被告知，他将不会首发。

萨里透露：“他像往常一样在更衣室里开玩笑。但他很了解真相。他很清楚，有时他必须休息。对于一个赛季要打70场比赛的球员来说，这很正常。一个正常的反应。

法兰克福主要的危险人物卢卡·约维奇在比赛中表现很好，他带领德甲球队在第23分钟取得领先。佩德罗在中场休息的时候扳平了比分，但是切尔西错过了多次能领先进入第二回合的机会。

萨里说：“我们应该赢。客场1-1还不错。他们在主场非常危险，但在他们在客场同样也非常危险。我看过法兰克福在欧联杯的比赛，他们很危险。我们想进入决赛，但我们很清楚下周我们必须打一场非常精彩的比赛。”