欧洲金靴揭晓：梅西第六次加冕 C罗跌出前十

阿根廷人击败姆巴佩成为了本年度的欧洲金靴奖得主，而他的老对手C罗却没能收获一个令人满意的排名。

又一个高产的赛季！梅西凭借为西甲冠军打入的36粒联赛进球，力压大巴黎前锋姆巴佩，加冕欧洲金靴。这也是巴萨队长第六次获得这一奖项。

年轻的法国射手虽然以33球荣膺法甲金靴，并且这个数字已经是他2016-17赛季效力摩纳哥时赛季进球数的2倍还多，那个赛季他仅为摩纳哥攻入15球。但这仍不足以令他称霸欧洲赛场。

如今意甲联赛也以落下帷幕，桑普多利亚老将夸利亚雷拉以26球成为意甲金靴，在欧洲金靴的排名中位列第三。

31岁的梅西本赛季仅首发29场，但他的进球效率仍然居高不下，平均每75分钟就能打入一粒进球，这也为加泰罗尼亚巨人的联赛卫冕奠定了坚实基础。

加上这次获奖，梅西的欧洲金靴数已经比目前效力尤文的C罗多出2个，葡萄牙人上一次捧起欧洲金靴还要追溯到2014-15赛季。

C罗在自己的第一个意甲赛季中只收获了21粒联赛进球，这也是他离开曼联之后前场表现最为疲软的一个赛季。这样的成绩也令他无缘欧洲射手榜前十的位置。

球员 球队 进球数 1. 梅西 巴塞罗那 36（72分） 2. 姆巴佩 巴黎圣日耳曼 33（66分） 3. 夸利亚雷拉 桑普多利亚 26（52分） 4. 萨帕塔 亚特兰大 23（46分） 5. 迪亚涅 加拉塔萨雷 30（45分） =6. 萨拉赫 利物浦 22（44分） =6. 马内 利物浦 22（44分） =6. 莱万多夫斯基 拜仁慕尼黑 22（44分） =6. 奥巴梅扬 阿森纳 22（44分） =6. 皮亚特克 AC米兰 22（44分）

*五大联赛进球系数为2分