欧洲金靴揭晓：梅西第六次加冕 C罗跌出前十
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又一个高产的赛季！梅西凭借为西甲冠军打入的36粒联赛进球，力压大巴黎前锋姆巴佩，加冕欧洲金靴。这也是巴萨队长第六次获得这一奖项。
年轻的法国射手虽然以33球荣膺法甲金靴，并且这个数字已经是他2016-17赛季效力摩纳哥时赛季进球数的2倍还多，那个赛季他仅为摩纳哥攻入15球。但这仍不足以令他称霸欧洲赛场。
如今意甲联赛也以落下帷幕，桑普多利亚老将夸利亚雷拉以26球成为意甲金靴，在欧洲金靴的排名中位列第三。
31岁的梅西本赛季仅首发29场，但他的进球效率仍然居高不下，平均每75分钟就能打入一粒进球，这也为加泰罗尼亚巨人的联赛卫冕奠定了坚实基础。
加上这次获奖，梅西的欧洲金靴数已经比目前效力尤文的C罗多出2个，葡萄牙人上一次捧起欧洲金靴还要追溯到2014-15赛季。
C罗在自己的第一个意甲赛季中只收获了21粒联赛进球，这也是他离开曼联之后前场表现最为疲软的一个赛季。这样的成绩也令他无缘欧洲射手榜前十的位置。
|球员
|球队
|进球数
|1. 梅西
|巴塞罗那
|36（72分）
|2. 姆巴佩
|巴黎圣日耳曼
|33（66分）
|3. 夸利亚雷拉
|桑普多利亚
|26（52分）
|4. 萨帕塔
|亚特兰大
|23（46分）
|5. 迪亚涅
|加拉塔萨雷
|30（45分）
|=6. 萨拉赫
|利物浦
|22（44分）
|=6. 马内
|利物浦
|22（44分）
|=6. 莱万多夫斯基
|拜仁慕尼黑
|22（44分）
|=6. 奥巴梅扬
|阿森纳
|22（44分）
|=6. 皮亚特克
|AC米兰
|22（44分）
*五大联赛进球系数为2分