欧洲生涯到此为止 小豌豆认为加盟银河时机正确

墨西哥队史最佳射手已经离开塞维利亚和欧洲赛场前往洛杉矶，他将在那里与他的国家队队友碰面。

在完成从西甲塞维利亚到洛杉矶银河的转会后，哈维尔·埃尔南德斯表示，现在是他转会到美国足球大联盟的最佳时机。

现年31岁的埃尔南德斯自2010年离开芝华士加盟曼联以来首次离开欧洲。

在这期间，他还代表过皇家马德里，勒沃库森和西汉姆，但是在西汉姆和塞维利亚他都为出场时间挣扎。

作为美国职业足球大联盟（MLS）新的招牌球员，这位墨西哥队史最佳射手并不认为这是一个“退役联赛”。在接受《洛杉矶时报》采访时，埃尔南德斯用了一个贴切的比喻来描述他的到来。

“就像人们描述我踢球的样子。”埃尔南德斯说：“你知道，他总是在对的时间出现在对的地方。”

“过去两年，教练们决定给其他球员信心，而不是我。”

“现在，洛杉矶银河队，俱乐部的主教练和这个联赛都在告诉我，‘看，哈维尔，我们想给你所有的信任，所有的信心来帮助我们，’这就是为什么我要抓住这个机会。”

“我将能够在许多墨西哥球迷、银河队球迷和美国球迷面前踢球。”他说：“这就是足球的伟大之处。他们给你很多机会。”

埃尔南德斯将与他在银河队的墨西哥队友乔纳森·多斯·桑托斯会合，并将在洛杉矶的竞争中与洛杉矶FC的卡洛斯·贝拉对决。

近年来，他的国家队出场次数越来越少，这名109次为墨西哥出场的前锋可能会把2022年世界杯放在脑后。

然而，埃尔南德斯说，事实并非如此。

“现在，我的心思完全在洛杉矶银河上。”他说：“我要去比赛了。这就是我想要的生活。”

“人们会说，这是因为我无法（在欧洲赛场上）成功，但有时候在足球场上，有些事情不是你能掌控的。”

“乔纳森告诉我，这个联盟被严重低估了。我真的相信你去那里不是为了退役。”

下一场洛杉矶德比将于5月中旬上演，球迷们期待看到小豌豆和贝拉的墨西哥德比。

贝拉已经接受了挑战，最近他开玩笑说，不管埃尔南德斯打算进多少球，他都会再进一个。

“他是否得分并不重要。”埃尔南德斯回答：“洛杉矶银河队是最大的（俱乐部），肯定会比他们赢得更多的冠军。”