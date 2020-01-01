欧洲杯有望 勒夫对萨内和聚勒的康复进度感满意

由于十字韧带受伤，两名德国球星不得不与时间赛跑，争夺参加欧洲杯的机会。

德国队主教练约阿希姆·勒夫希望在2020年欧洲杯之前能够让受伤的球星勒罗伊·萨内和尼克拉斯·聚勒恢复过来，尽管他坚称自己不会催促这两位球员参加国际比赛。

自从8月份曼城在社区盾杯战胜利物浦的比赛中受伤后，萨内一直因前十字韧带断裂而缺席比赛。

拜仁慕尼黑后卫聚勒在10月份也受了类似的伤，他很有可能无缘欧洲杯，目前还没有恢复训练的迹象。

萨内的伤情预测稍微乐观一些，3月份仍有可能恢复；但勒夫仍对萨内保持谨慎。

“关于欧洲杯，我希望我的国家队队员能保持状态，远离伤病。”他告诉够力足球和Spox。“勒罗伊·萨内和尼克拉斯·聚勒在他们严重的膝伤之后会得到他们需要的所有时间，我们很高兴，他们进展得很好。”

2018年世界杯上，卫冕冠军德国队在小组赛中耻辱地出局，跌至谷底。如今，德国有理由对2020年欧洲杯保持乐观。

新一代的球星们轻松地通过了资格赛，在八场比赛中赢了七场，力压荷兰队在C组获得第一。

勒夫认为，尽管重振2014年世界杯冠军队伍绝非易事，但德国人已经成功地为球队注入了可以参加欧洲杯比赛的新鲜血液。

“当然，我们的目标是尽可能做到最好。现在预测任何事情还为时过早。但你已经可以说：像我们这样在一年内完成全面改革，对我来说是一件非常积极的事情。”他补充道。

“法国、英格兰和荷兰等其他国家做不到这一点，经过几代人的更替，他们花了两到四年时间才建立起一支成功的队伍。”

“尽管有很大的挑战，我们还是以小组第一的成绩完成了欧洲杯预选赛。这就是为什么这支年轻的球队给了我希望。”

“我们可能不是目前最大热门的，但你知道，这些比赛总是有自己的动力。”

勒夫的球队在2020年欧洲杯上被称为“死亡之组”，卫冕冠军葡萄牙和世界杯冠军法国也在F组，附加赛出线球队将在3月底揭晓。