欧洲杯小组赛开打在即 哈扎尔兄弟双双缺阵

分别由于大腿和肋骨受伤都缺席了俱乐部的比赛之后，兄弟俩将缺席比利时对圣马力诺和苏格兰的比赛。

哈扎尔将不会出现在即将到来的比利时2020年欧洲杯预选赛中，而他弟弟索尔根也将缺席本周的比赛。

阿扎尔在西甲新赛季开赛前夕大腿受伤，在以1亿欧元(8800万英镑/ 1.12亿美元)的价格从切尔西转会到皇家马德里后，目前他还没有为皇马上演他的处子秀。

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尽管错过了前几周的比赛，这位28岁的球员仍然入选了比利时国家队，这是他本赛季第一次参加国家队比赛，尽管主教练罗伯托·马丁内斯坚称他“不会去冒任何风险”，关于球员的具体角色将在本周早些时候做出决定。

皇马主帅齐达内随后宣布，阿扎尔将不能代表国家队出战圣马力诺和苏格兰的比赛。齐达内上周对记者说:“他可以随比利时国家队出征，比利时队医可以为他看病，但他现在不能上场。”

“我们知道这一点，他知道这一点，希望为了比利时和所有相关人员的利益，让他继续休息。”

事实证明，阿扎尔被排除在上周末皇马2-2战平比利亚雷亚尔的比赛之外，而他离开欧洲红魔训练营的消息也在周二宣布，多特蒙德球星索尔根也跟随了他的步伐。

索尔根的退出同样也不出奇，在今夏加盟多特蒙德后对阵科尔恩的比赛中，他在德甲联赛的第二次出场中被替换下场。

由于肋骨受伤，这位前门兴格拉德巴赫球员将缺席“数周”，几天后马丁内斯就招他入选了比利时国家队。

比利时以四战全胜的成绩位列2020年欧洲杯预选赛小组第一，他们将于周五造访圣马力诺，以及下周一的汉普顿公园迎战苏格兰。

他们已经失去了受伤的替补门将科恩·卡斯蒂尔，亨德里克·范·克伦布鲁格顶替了他的位置。