欧洲杯射手榜：C罗&希克5球领跑 凯恩有望末战反超

欧洲杯决赛将至，够力足球盘点了本届欧洲杯的射手榜。

赢得欧洲杯可以为你赢得国家队层面上的欧洲最高荣誉，但这也是明星前锋们为个人荣誉而战的机会。

C罗和希克目前以5球领跑着欧洲杯射手榜，但葡萄牙队长C罗在本届赛事中打破了多项纪录。

他在对阵匈牙利时打入的点球让他打破了普拉蒂尼欧洲杯9球的纪录，而随后他又在同一场比赛中破门，将自己的纪录增加到11球。

不仅如此，36岁130天的他还是葡萄牙年纪最大的国际大赛进球者，打破了佩佩在2018年世界杯创造的纪录，当时佩佩为35岁124天。

同时，C罗还是欧洲杯最年长的梅开二度球员，打破舍甫琴科在35岁256天时创造的纪录。

希克与C罗进球数一样，但由于捷克和葡萄牙都一样被淘汰了，因此两人的头名位置有可能会在欧洲杯最后一战中被超越。

上届世界杯金靴哈里-凯恩目前打进了4球，他在对阵意大利的决赛中有可能反超C罗和希克。

欧洲杯射手榜如下：

1（并列）、克里斯蒂亚诺-罗纳尔多，葡萄牙，5球

1（并列）、帕特里克-希克，捷克，5球

3（并列）、卡里姆-本泽马，法国，4球

3（并列）、阿米尔-福斯贝里，瑞典，4球

3（并列）、哈里-凯恩，英格兰，4球

7（并列）、拉希姆-斯特林，英格兰，3球

7（并列）、乔尔吉诺-维纳尔杜姆，荷兰，3球

7（并列）、罗伯特-莱万多夫斯基，波兰，3球

7（并列）、卡斯帕-多尔贝里，丹麦，3球

7（并列）、谢里丹-沙奇里，瑞士，3球

7（并列）、哈里斯-塞费罗维奇，瑞士，3球

7（并列）、阿尔瓦罗-莫拉塔，西班牙，3球

14（并列）、索尔根-阿扎尔，比利时，2球

14（并列）、孟菲斯-德佩，荷兰，2球

14（并列）、丹泽尔-邓弗里斯，荷兰，2球

14（并列）、奇罗-因莫比莱，意大利，2球

14（并列）、费德里科-基耶萨，意大利，2球

14（并列）、曼努埃尔-洛卡特利，意大利，2球

14（并列）、马特奥-佩西纳，意大利，2球

14（并列）、洛伦佐-因西涅，意大利，2球

14（并列）、优素福-保尔森，丹麦，2球

14（并列）、华金-马赫勒，丹麦，2球

14（并列）、伊万-佩里西奇，克罗地亚，2球

14（并列）、凯伊-哈弗茨，德国，2球

14（并列）、费兰-托雷斯，西班牙，2球

14（并列）、罗曼-雅雷姆丘克，乌克兰，2球

14（并列）、巴勃罗-萨拉维亚，西班牙，2球

14（并列）、安德烈-亚尔莫连科，乌克兰，2球

14（并列）、米克尔-达姆斯高，丹麦，2球