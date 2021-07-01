欧洲杯八强排名：英格兰最有希望夺冠 西班牙第二位

现在欧洲杯八强球队已经全部出炉，够力足球分析了哪些球队最有可能获胜。

欧洲杯1/4决赛正在到来的路上，但谁会在7月12日于温布利球场举起奖杯呢？

在周六和周日凌晨的比赛到来之前，够力足球给剩下的八支球队进行了排名，从最不可能夺冠到最热门之选。

#8 瑞士 上次排名：第15位

虽然瑞士在16强淘汰了夺冠热门法国，但他们进入决赛和夺得冠军的难度依然大的离谱。

在1/4决赛中，他们将缺少队长扎卡，而他们的对手是进球能力极强的西班牙，而即使他们击败了西班牙，他们还得在半决赛中遭遇比利时或葡萄牙。

虽然一切都有可能，但现在，佩特科维奇的球队绝对不被看好。

#7 乌克兰 上次排名：第13位

乌克兰可以说是本届赛事仅剩的球队里中实力最弱的一支，在120分钟的比赛中击败瑞典后，乌克兰必须重新振作起来。

他们将在四分之一决赛中遭遇英格兰，尽管在半决赛中对阵丹麦或捷克看起来很容易，但毫无疑问，乌克兰是这个半区里才华最不足够的球队。

#6 捷克 上次排名：第12位

毫无疑问，捷克在欧洲足坛中是一支不断壮大的力量，他们在16强中战胜了荷兰，证实了许多人在大赛前关于他们实力不断增强的说法。

如果在大赛前知道自己能在四分之一决赛中与丹麦相遇，捷克将会很高兴，而帕特里克-希克看起来像是克里斯蒂亚诺·罗纳尔多的金靴奖主要挑战者，捷克将期待晋级下一轮的机会。

捷克可能不被看好，但不能排除他们取胜的可能性。

#5 丹麦 上次排名：第9位

不管你是否相信这种势头这一说法，但毫无疑问，这支丹麦队正乘风破浪，继续从揭幕战的创伤中振作起来。

丹麦击败威尔士的表现可以说是所有1/8决赛比赛里最全面的一次表现，而现在他们发现自己处于一个最有希望进入半决赛的位置。

就实力方面，丹麦比不上排名在他们之上的四支球队，但他们的个性和团结度毋庸置疑，而这仍然可能把他们一路带到决赛。

#4 比利时 上次排名：第4位

如果德布劳内和阿扎尔都能参加余下的比赛，那么比利时将是剩下的球队里实力最强的（但考虑到他们所在的半区，他们可能仍然只能排在第二位）。

但是如果德布劳内和阿扎尔在对阵葡萄牙的比赛中受的伤和最初看起来一样糟糕的话，那么比利时的机会将会化为泡影。

卢卡库仍然是本届欧洲杯中最好的9号球员，而库尔图瓦则是世界上最好的门将之一，但在没有德布劳内和阿扎尔的情况下，这支比利时缺乏创造力。

因此，八强可能就是他们本次旅程的终点。

#3 意大利 上次排名：第2位

虽然对阵奥地利的比赛可能是意大利在本届赛事中最差的一次表现，虽然他们的不丢球纪录遭到了终结，但意大利还是在淘汰奥地利的比赛中表现出了高昂的斗志。

基耶萨和佩西纳的进球完美诠释了意大利的板凳深度，而这支意大利依然有出色的团队意识，就像他们已经经过了数年的磨合一样。

要进入决赛，意大利需要面对比利时，还有潜在的西班牙，这当然困难，这些球队比意大利之前遇到的对手要强很多，但蓝衣军团看起来仍很有希望夺得冠军。

#2 西班牙 上次排名：第8位

两场比赛打进10球意味着堵住瓶口的那个软木塞已经爆开，西班牙从欧洲杯进攻最无力的球队变成了进攻力最强的球队。

尽管西班牙的后防线在5-3击败克罗地亚的比赛中展露出了一些问题，但他们应该有足够的实力在1/4决赛中击败瑞士，并有可能在半决赛中与比利时或意大利踢点球大战。

但如果路易斯-恩里克的球队可以保持住现在这一势头，那么没有任何球队会想在赛事较后阶段遇到他们。

#1 英格兰 上次排名：第3位

英格兰队没有踢着本届欧洲杯中最激动人心、最有活力的足球，他们阵容的纸面实力也不是8支球队里最强的，但毫无疑问，在战胜德国后，欧洲杯冠军的大门已经为三狮军团打开。

尽管他们将不得不离开温布利，前往罗马与乌克兰进行四分之一决赛，但加雷斯-索斯盖特这支务实而高效的球队将是获胜的大热门。

如果他们击败了乌克兰，英格兰将在后面的比赛中拥有主场优势，在半决赛对阵丹麦或捷克时，将有65000名球迷为他们呐喊助威，如果他们能队史首次进入欧洲杯决赛，同样的情况也会发生。

现在说足球一定会“回家”还为时过早，但随着英格兰进入欧洲杯的最后阶段，一切看起来都很有希望。