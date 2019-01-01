欧洲最好左后卫 缺少拉波尔特 曼城将如何应对

这名法国后卫将缺阵大约三个月，瓜迪奥拉在中卫位置上缺少选择。

在接受膝盖手术后，拉波尔特看起来将在2019年剩余的时间里离开赛场，这对曼城是一个沉重的打击。

这名25岁的球员被送往巴塞罗那去看值得信赖的专家拉蒙·库加特医生，经过检查，医生为这名后卫的软骨和半月板损伤做了手术。

拉波尔特的前十字韧带至少没有断裂，人们最初担心的是他在上周六4:0战胜布莱顿队的比赛中被亚当·韦伯斯特笨拙地放倒在地会造成这种伤势，当时他非常痛苦。

但至少缺阵三个月的他将对瓜迪奥拉的阵容产生巨大影响，因为曼城希望成为自2009年以来首支连续三次获得英超冠军的球队。

瓜迪奥拉在对阵布莱顿的比赛前曾说拉波尔特是“欧洲最好的左边中卫”。

的确，这就是法国人所拥有的尊重，拉波特是瓜迪奥拉在最初被拒绝后唯一回归的转会目标。

曼城在2016年夏天首次尝试签下他，直到2018年1月，他最终以5700万英镑(合6500万欧元/ 7400万美元)的价格从毕尔巴鄂竞技加盟。

从那以后，他参加了每一场欧冠比赛——除了加盟后不久作客巴塞尔的一场比赛——并且在英超联赛中首发出场的次数超过了其他任何一名队友。

因此，他将不容易被取代。

对瓜迪奥拉来说，令人沮丧的是，他的球队已经少了一个人，而现在他更希望有四个中后卫。

孔帕尼在上个赛季末离开了效力了10年的俱乐部，在安德莱赫特担任球员兼教练的位置。这名老将没有被取代，离开曼城的时候球队只有另外两名中卫——奥塔门迪和斯通斯——后者将在国际比赛日结束后伤愈复出。

瓜迪奥拉确实有一些令人兴奋的年轻人从青训中脱颖而出，包括埃里克·加西亚和泰勒·哈伍德-贝利斯。得到外界很高评价的西班牙U19球员加西亚在上个赛季的联赛杯有三次出场给人留下了深刻的印象，而哈伍德-贝利斯则在远东的季前赛中脱颖而出。

其中一位或两两位球员都有可能在本月晚些时候对阵普雷斯顿的联赛杯比赛中登场，但瓜迪奥拉希望他们在英超获得更多的经验。

曼城曾考虑在夏天签下第四名中后卫，但没有满足莱斯特对英格兰后卫马奎尔的报价，后者以8000万英镑(合8800万欧元/ 9700万美元)的价格加盟曼联。他们还决定放弃对荷兰人德利赫特的报价，他是经纪人拉伊奥拉的客户，最后转会尤文图斯。

中场费尔南迪尼奥被认为是曼城中后卫位置的第四选择，瓜迪奥拉发现了他在这个位置上的潜力。

加泰罗尼亚人说巴西人可以踢10个不同的位置，他在上赛季3比1战胜阿森纳的比赛中扮演了中卫的角色。

在今夏从马德里竞技俱乐部创纪录地签下罗德里之后，曼城现在有了两名公认的控球中场，而费尔南迪尼奥则可以作为这两个位置的替补。

但是要取代拉波尔特并不容易。

防守方面，他一直都很出色，唯一的例外是在上赛季欧冠输给热刺的比赛中，他犯了两个严重的错误。

他的失误太不寻常了，以至于瓜迪奥拉把他的失误与阿圭罗的近距离越位判罚(被VAR发现)和洛伦特的“手球”致胜球归为一类。

但不仅仅是自身防守能力使他成为瓜迪奥拉的关键人物。

拉波尔特对曼城的进攻风格至关重要，尤其是对阵防守差的球队时。

上赛季只有利物浦的范戴克在防守端传球更多，上周他被评为欧足联年度最佳球员。

拉波尔特快速转移球，把球转移到右翼，改变进攻的重点，或者在两条线之间把球传给席尔瓦和德布劳内，以增强进攻的动力。

虽然对手仍然会发现很难创造机会来对抗一支将继续统治控球权的球队，但他的传球能力可能很难被取代。

费尔南蒂尼奥是一个更天生、更有活力的传球手——尽管他缺乏拉波尔特的空中对抗能力——当京多安在那场对枪手的比赛中出任其身前的位置时，曼城以快速和聪明的传球控制了比赛。

如果孔帕尼没有先离开，奥塔门迪本可以在夏天离开，但他将成为一个更加关键的人物。

事实上，他是英超一个赛季传球最多的后卫，在上赛季共传球3074次。

但一些对手试图在球上包夹他，因为他偶尔的慢传被视为一种明显的弱点。

与此同时，斯通斯以他的技术而闻名。但他也容易犯错，比如他在英格兰队犯下的错误，导致英格兰队在今年夏天的欧洲国家联赛中输给荷兰。

瓜迪奥拉对这位前埃弗顿后卫赞不绝口，但在过去的两个赛季里，斯通斯在至关重要的下半赛季已经不受重用。

虽然曼城不愿意透露拉波尔特缺席的时间，但他们希望其能在本赛季之内复出。

在那之前，缺少他的日子对瓜迪奥拉来说并不容易。