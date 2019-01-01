欧洲小心 世界最佳莱万和格纳布里歼灭了热刺

巴伐利亚球队在伦敦制造了一场骚乱，格纳布里攻入四球，罗伯特·莱万多夫斯基攻入两球。

欧洲要小心了。这是一支攻击力很强的拜仁慕尼黑球队。他们

在当晚羞辱了热刺，他们的表现在整个赛季中都是无与伦比的。

随着格纳布里和莱万多夫斯基的联手，他们有足够的火力摧毁欧洲大陆上的任何一支球队，皇家马德里和巴塞罗那都应该注意到这一点。

从一开始的磕磕绊绊，尼科·科瓦奇现在正指挥着一架杀人机器，一架看起来每次进攻都会得分的杀人机器。

这是一支充满了能量，充满了活力，随时准备毁灭对手的拜仁慕尼黑球队。

尽管科瓦奇在他执教的第一个赛季就赢得了德甲冠军，但当拜仁在欧冠16强中输给利物浦时，科瓦奇还是首当其冲地受到了批评。因为这被认为是不可接受的，但是俱乐部却因此变得更加强大。

他们打球的方式有一种令人生畏的紧张感。不出所料，他们已经一路狂奔向德国联赛的顶峰，但真正的试金石将回到欧洲大陆的舞台上。

你永远不会看到一个球队在同一场比赛中有七个更好的进球。基米奇和格纳布里——两名德国国脚——在机会来到时都决不会轻易错过。

基米奇在禁区边缘的三次触球后打进地扳平一球看起来很容易，但事实并非如此。格纳布里曾经是阿森纳的球员，他为拜仁提供了他们最终需要的喘息空间。

他的第一个进球显示了他的速度和控制，这是世界上大多数球员都无法企及的。当然射术也是相当不错。

他的第二个进球很大程度上要归功于世界杯冠军得主科伦丁•托利索(Corentin Tolisso)闪电般的反应，他把球从哈里•温克斯(Harry Winks)手中抢了过去。格纳布里的第二粒进球出自他的左脚，完美地演绎了他的敏捷。

第三个进球来自蒂亚戈的高质量传球，杀死了热刺。这表明，他不仅是一个绝好的带球前行的球员，而且有能力冲到对方防守球员的身后和进攻区域。

第四球，极其优雅的致命一击。

由于四粒进球，他成为了本场比赛的最佳球员，并且正在成长为一个真正的世界级天才。

但必须特别提到莱万多夫斯基，他是当晚帮助拜仁第一次领先的球员，也是第六粒进球的球员。

随着C罗不再像以前那样爆发力十足，卡瓦尼也经常受伤，莱万多夫斯基在9号位置上的地位无可匹敌，这当然也是一个很有争议的话题。

这是他本赛季的第13个和第14个进球——这是他的第10场比赛。他已经在仅仅6场联赛中攻入10球。

然而，除了进球之外，他还有更多的东西，他的全能是另一端的哈里·凯恩应该好好学习的。这位英格兰队长可以随心所欲地踢出所有他喜欢的点球，但他无法像莱万多夫斯基那样影响或指挥其他的锋线队员。

再看一遍就在半场结束时，他在进球前那越过维尔通亨头顶的轻轻一挑。再看一遍他是如何感觉机会可能会降临到自己身上，以及他如何确保自己能够从中受益的。

他把球从队友的脚尖上拿下来，都没抬头看一眼，毫不犹豫地把球踢进了洛里斯的下角。世界一流。

在巴黎圣日耳曼等俱乐部为内马尔和姆巴佩等球员大把撒钱的时候，莱万多夫斯基一直直言拜仁需要在雄心和前景上有所成长。

他一定很满意看到像菲利普·库蒂尼奥、卢卡斯·埃尔南德斯和本杰明·帕瓦尔这样的球员在这个夏天，以及几年前的格纳布里加入他们的球队。

事实上，他对拜仁的计划是如此的确信，以至于他在8月份签了一份直到2023年的新合同。这可能是拜仁本赛季最重要的一笔签约，因为他们想在三个方面追求成功。

这是一个需要克服的重大挑战。热刺在晚上表现不错，直到他们最后投降；可能是他们本赛季最好的表现。他们的进攻组合——德莱·阿里、孙兴民和恩东贝莱都发挥了作用。

他们在上半场有最好的机会，孙兴慜率先打进了一个球，可惜没有再接再厉。他们是从拜仁的后场开始的，直到德国人逐渐控制了比赛。

但一旦他们掌握了主动，他们看起来就安全了。再来几次这样的表演，他们就可以回到熟悉的老样子了。在格纳布里和莱万多夫斯基的带领下，没有什么是不可能的。