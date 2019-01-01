欧文：这是几十年来最差的曼联 英超前六都进不了
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前英格兰前锋迈克尔·欧文称这支红魔是“几十年来最差的曼联”。
红魔在赛季初的表现很糟糕，他们在英超积分榜上排名第十，比联赛领头羊利物浦少了12分。
欧文相信这支队伍是俱乐部在很长一段时间以来最差的队伍之一，部分原因是索尔斯克亚正在努力重建球队。
“是的，我想说（曼联现在是一支中游球队）。我个人认为他们本赛季不会进入前六。我认为在英超上半区是有可能的，但事实上我们正在进行的对话是令人担忧的，不是吗？这是曼联几十年来最糟糕的一支球队，不是吗？堪比在弗格森爵士接手之前。这种情况已经持续了几年。也许5、6、7、8年你一直在想“情况不会更糟了”，但事实确实如此。“
“我想说的是，索尔斯克亚在很多方面都故意削弱了他的球队。送走卢卡库、埃雷拉、达米安、桑切斯、斯莫林这样的球员。他知道有了这些球员他可以提高他的球队，但我认为他认为你必须后退几步才能前进。他这样做是有目的的，他会想，‘好吧，我们只是要摆脱我们自己的球员，好吧，他们可能比我们现有的球员更好，但他们会把我们带到我们想去的地方吗？’答案是否定的，那么你几乎是从零开始，我认为索尔斯克亚就是这么做的。”
曼联在周四的欧罗巴联赛中客场0-0战平了阿尔克马尔，他们将在周日客场挑战纽卡斯尔。