欧文：这是几十年来最差的曼联 英超前六都进不了

这位退役前锋相信索尔斯克亚的球员质量是老特拉福德长期以来最差的。

前英格兰前锋迈克尔·欧文称这支红魔是“几十年来最差的曼联”。

红魔在赛季初的表现很糟糕，他们在英超积分榜上排名第十，比联赛领头羊利物浦少了12分。

欧文相信这支队伍是俱乐部在很长一段时间以来最差的队伍之一，部分原因是索尔斯克亚正在努力重建球队。

“是的，我想说（曼联现在是一支中游球队）。我个人认为他们本赛季不会进入前六。我认为在英超上半区是有可能的，但事实上我们正在进行的对话是令人担忧的，不是吗？这是曼联几十年来最糟糕的一支球队，不是吗？堪比在弗格森爵士接手之前。这种情况已经持续了几年。也许5、6、7、8年你一直在想“情况不会更糟了”，但事实确实如此。“

“我想说的是，索尔斯克亚在很多方面都故意削弱了他的球队。送走卢卡库、埃雷拉、达米安、桑切斯、斯莫林这样的球员。他知道有了这些球员他可以提高他的球队，但我认为他认为你必须后退几步才能前进。他这样做是有目的的，他会想，‘好吧，我们只是要摆脱我们自己的球员，好吧，他们可能比我们现有的球员更好，但他们会把我们带到我们想去的地方吗？’答案是否定的，那么你几乎是从零开始，我认为索尔斯克亚就是这么做的。”

曼联在周四的欧罗巴联赛中客场0-0战平了阿尔克马尔，他们将在周日客场挑战纽卡斯尔。