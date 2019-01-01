欧文纪录终作古 阿尔米隆成纽卡转会新标王

纽卡斯尔以破队史转会费记录的身价引进了亚特兰大联的米格尔·阿尔米隆。

巴拉圭国脚米格尔·阿尔米隆以约2060万英镑(2700万美元)的身价从美国亚特兰大联加盟英超纽卡斯尔。

上个赛季，阿尔米隆帮助球队赢得了美国职业足球大联盟总冠军，他打进13球并有11次助攻。

24岁的阿尔米隆的转会费超过了纽卡斯尔在2005年引进迈克尔·欧文时的1600万英镑，这让他成为了俱乐部的历史上身价最高的球员。

贝尼特斯在执掌圣詹姆斯公园期间一直在寻找一名10号球员，阿尔米隆的到来最终为他提供了他渴望已久的球员类型。

他将向贝尼特斯展现他的多才多艺，因为他可以踢边路，也可以踢前锋身后的10号位置。

他有很好的进球技巧，但同时也是一个创造机会的天才，同时他在进攻和防守方面的出色表现也受到了人们的称赞。

阿尔米隆已经为巴拉圭国家队出场13次，但还没有为国家队进球。

阿尔米隆说:“我非常高兴，我渴望开始比赛，渴望见到我的新队友。联赛竞争非常激烈，这是一家历史悠久的俱乐部，贝尼特斯本人就是我来到这里的主要原因。”

“我认为这是一个巨大的责任，对我来说是美好的，我会尽我所能来回报俱乐部对我的信任。”

贝尼特斯补充说:“我们观察米格尔·阿尔米隆有一段时间了，我们看到了一名进攻速度比较快的球员，他可以在前锋身后踢球。我们有可以进球和助攻的人了。”

“我们知道大联盟对英超来说是一个不同的挑战，但他有潜力做到我们所期望的，我们所需要的。”

“从和他的谈话中，你可以看出他真的很专注，想要做得更好。他想要成功，他想要帮助球队，在可能的情况下进球和助攻。”

“他在大联盟的人气很高，他是今年最好的球员之一。希望他能在前场给我们带来更多的竞争力和更高的进攻质量。”

“我很高兴幕后的努力以积极的方式结束，我感谢大家的努力。”