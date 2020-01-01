欧文：球员签约曼联后都在倒退 红魔出现根本性问题

这位前红魔前锋说在老特拉福德“有些事情从根本上就是错的”，挥霍金钱并不能解决问题。

迈克尔·欧文认为，太多的球员在加入曼联的时候都在“倒退”，阿莱克西斯·桑切斯就是一个俱乐部“出了一些根本性的问题”的例子。

红魔继续在最近的转会窗口上投入重金，但是却没有得到什么回报。

欧文承认昂贵的失败对于曼联来说已经是一个太熟悉的故事了，在更多的资金投入到表面上的快速修复之前需要解决一些严重的问题。

这位前红魔前锋告诉英超联赛：“我认为球员们名气越来越大，但作为球员却在倒退。我认为这是最令人担忧的方面。”

“我们都可以坐在这里，同意或不同意，阿莱克西斯·桑切斯是两三个赛季里面英超联赛中最好的球员。“

“我想我们都同意，他很厉害。你怎么能从那样的水平变得如此糟糕呢？”

“你可以一直讲下去。在过去的六、七年里，我看不到任何一个球员会认为‘我们签下了他，他现在更好了，作为一个球员，他正在变得更好’。”

“如果有什么不一样的话，那就是他们保持不变或倒退。“

“是的，我们可以谈论签约，好的和坏的，但我想我们都同意，在某种程度上，我认为阿莱克西斯·桑切斯会是一个出色的签约，我们都这么想的，难道不是吗？他这么厉害。”

“你可以说一切都很糟糕，但为什么会变得糟糕呢？”

“如果你继续挥金如土，迪马利亚，还有所有这些出色的球员——他们都在走下坡路，或者他们的签约很糟糕，这并不是巧合。“

“俱乐部出现了根本性的问题，他们没有发挥出最好的水平。我认为，在你再花1亿英镑之前，你必须先弄清楚这一点。”

“目前，我们都说过，有杂乱的签约，有杂乱的战术，有杂乱的一切。”

“这就是为什么如果我在曼联只是为了‘是的，去吧，去吧，再签下一个1亿到2亿英镑的球员’，我就会犹豫不决的原因——这又将是一种浪费。”

曼联在目前的窗口期与更多的球员联系在一起，索尔斯克亚希望在下一个最后期限之前得到“一到两笔”交易。