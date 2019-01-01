欧文：格林伍德真红魔血脉 三狮军团召唤可期

前红魔前锋对一名年轻球员的表现大加赞赏，认为他在国家队的表现很快就能得到了国家队的认可。

梅森·格林伍德将“在很长一段时间都会是一名真正的曼联球员”，迈克尔·欧文说，这位17岁的球员被认为一旦有了固定的上场时间，就会得到英格兰国家队的召唤。

索尔斯克亚做出了一个勇敢的决定，让这名高水平的年轻球员进入了老特拉福德的一线队。

格林伍德在2018-19赛季获得了上场时间，他在冠军联赛对阵巴黎圣日耳曼的比赛中首次亮相，但红魔希望他在当前的赛季中发挥更重要的作用。

索尔斯克亚同意在夏天放走卢卡库，同时把桑切斯租借到国米，因为他希望学院毕业生能够填补空缺。

格林伍德已经开始这样做了，在对阵阿斯塔纳的欧联杯比赛中，他打进了一个致胜球。

现在很多人都对这名少年寄予厚望，前曼联前锋欧文告诉英国电信体育:“毫无疑问，他将在英超发挥自己的作用。”

“他在青年队中的进球记录是惊人的。在我看来，他将在很长很长一段时间内作为一名真正的曼联球员。”

前曼联中场哈格里夫斯补充道:“保持状态，保持健康，天空才是他的绝对极限。”

“他可以做任何他想做的事，总有一天他会成为英超的头号射手。我很高兴看到他能够在17岁的时候决定一场欧联杯比赛的胜利。”

“对于一个年轻球员来说，在禁区内保持冷静，他将成为一名顶级球员。”

格林伍德已经赢得了英格兰u21国家队的国际认可，并有望更进一步。

欧文说:“他每周都这样做，和这些球员一起踢球。他现在不顾一切地想和大男孩开始踢球。他们会给他提供更好的球，他很快就会证明自己足够优秀，可以在一线队踢球了。”

“现在都是心理问题了。他足够好。他会和其他球员有不同的想法，因为他可能一直是青年队的主力。”

“只要他开始成为曼联的常规球员，他就能进入英格兰国家队。”

当格林伍德在老特拉福德被看好的时候，欧文担心那些被困在边缘的球员。

像弗雷德和罗霍这样的球员并没有表现出他们能为红魔发挥重要作用。

“他们只是球队大名单中的一员。”欧文说。

“这类球员需要等到两到三名球员受伤才能有机会进入一线队。”

“弗雷德，也许是最接近的。换句话说，他们不会参加任何有意义的比赛。”

“你要么失败，要么成功。你要么把自己提升到那个水平，要么就以一名普通球员的身份坐在替补席上。”