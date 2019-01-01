欧文：曼联球员越来越差 只有三人在红魔有未来

这名前红魔前锋对索尔斯克亚的执教表示担忧，他认为球队表现不佳会很快“贬值”。

迈克尔·欧文声称曼联的球星“越来越糟糕”，球队已经看到了大量的投资“贬值”，在俱乐部有长远前途的球员只有三个。

索尔斯克亚在执教之初曾一度让曼联反弹，但自那以后，他遭遇了与穆里尼奥一样的问题。

曼联本赛季在英超联赛的8场比赛中只拿到9分，排在第12位，离降级区只有2分的差距。

欧文相信老特拉福德的球员们每次上场都是在倒退，在国际比赛日前0-1输给纽卡斯尔的比赛中，他们创下了新低。

前红魔前锋告诉英超制作：“他们没有合适的球员，他们只是不够好。首发11人里，我想说有三名球员，也许是四名，将来应该是曼联的球员。”

“如果你想把球队重塑辉煌，那么一线队可能有三到四名球员（值得留下）。在索尔斯克亚赛后的采访中，我几乎从椅子上滑了下来，就好像他不知道哪里出了问题。我们都可以推测出哪里出了问题。他可以回头看看，然后想：‘在未来的道路上，你会看到尤尔根·克洛普，你会看到瓜迪奥拉——这些教练实际上是在提高他们的球员，他们在发挥他们球队的最佳水平。’我看着曼联的阵容，如果有什么不同的话，那就是球员们越来越差了。他们在贬值，作为一个球队，他们在变差。这一切将在哪里结束？”

不幸的是，对于曼联来说，事情不会变得更容易。这支为稳定和进攻而苦苦挣扎的球队将在10月20日迎战榜首的利物浦。