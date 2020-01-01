欧文：我们正在见证英超历史最佳球队之一

这名前利物浦前锋在红军战胜了刀锋后，对克洛普的球队的评价十分高。

根据迈克尔·欧文的说法，利物浦拥有“绝对的一切”，并且正在走向英超的名人堂。

红军在周四晚上主场2-0战胜谢菲尔德联，重新夺回了13分的领先优势。

穆罕默德·萨拉赫和萨迪奥·马内为主队攻入两球，使他们的连胜场次扩大到11场，并向30年来的首个联赛冠军头衔又迈进了一步。

利物浦已经追平了英超联赛有史以来最好的开局，在20场比赛中得到58分，目前在37场顶级联赛中保持不败。

在终场哨声吹响后，欧文对红军充满了赞扬，他表示他相信“我们正在见证英超历史上最好的球队之一”。

“他们拥有了绝对的一切。”这位前利物浦前锋告诉BT体育：“我们见证了英超历史上最好的球队之一，如果不是最好的话。他们现在唯一需要做的就是举起那座英超奖杯，可能还要举起几次。这支球队已经轰动了好长一段时间了。”

当被问及利物浦在对阵谢菲尔德联的比赛中是否踢出了冠军表现时，欧文补充道：“是的，完全的控制。公平地说，几年前，你可以说利物浦挣扎着保持领先，并且在最后时刻看起来很脆弱。

“但去年，这是一件轰动的事。他们有各种各样的踢法，他们可以在球场的任何地方得分，他们在边路很强势，他们让边后卫创造进球。”

在利物浦下一场对阵热刺的英超联赛之前，克洛普必须让他的球员们为本周末的足总杯做好准备。

周日在安菲尔德进行的第三轮比赛中，红军将与同城对手埃弗顿交手，开启国内杯赛的征程。