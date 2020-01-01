欧文：天价引援无法解决顽疾 曼联需要用好现有球员

这位前红魔前锋认为曼联一位重金引援无法解决球队的问题，他们需要通过训练来用好现有球员。

迈克尔·欧文表示，自己并不相信曼联会在引援方面再花费2亿英镑，他们需要的是将自己的房子打理好，然后再想着去别人的花园里挑选新植被。

红魔在转会截止日火速签下了老将卡瓦尼、18岁新星阿马德·特劳雷、年轻边锋佩利斯特里以及左后卫特莱斯，而在此前的两三个月，他们仅仅签下了范德贝克一位新援。

为了增强中场的创造力以及阵容深度，曼联选择将这位格荷兰国脚从克鲁伊夫球场带到了老特拉福德。而卡瓦尼则成为了球队中锋位置上的引援，特莱斯的到来则是为了稳固球队在右路的进攻与防守。

其他球队

至于另外两位小将，则是曼联对未来的力量储备，预计他们将在新赛季成为红魔青年队的成员，也有可能被外租至英冠联赛。

红魔度过了一个成功的2019-20赛季，这可能是曼联高层在转会截止日之前迟迟没有大手笔引援的原因之一，不过在新赛季开始后，这支英超豪门的表现却相当低迷，还在上一轮被穆里尼奥所执教的热刺羞辱，在主场1-6不敌对手。

欧文对索尔斯克亚球队的表现并不感到惊讶，他认为曼联在球场上仍然缺乏稳定性，他们之前的高价引援也值得怀疑。

这位前红魔前锋在接受采访时表示：“如果我是俱乐部主席或者老板，我会对再花1亿或者2亿英镑进行引援感到很紧张。”

“曼联还会出现多少次这样的情况？‘哦，现在有个问题需要去解决，让我们投入数百万美元就行！让我们再砸几百万吧！’”

“我知道球迷们渴望球队进行大手笔签约，因为这会让所有人都兴奋起来，不过除非你掌握了基本情况并拥有了一个计划，除非你已经一个体系，除非你能签下当今足坛最出色的球员，要不然你怎么可能会再花费2亿英镑进行引援呢？”

“这简直令人难以置信，而这是他们首先要做对的事情:在你开始窥视别人的花园之前，充分利用现有球员的优势。”

在周日曼联以1比6输给热刺的比赛后，红魔高层显然意识到了球队需要进行更多的引援。

尽管卫冕冠军利物浦也被阿斯顿维拉以7-2的比分击败，但是欧文相信红军仍然为其他球队树立了一个值得期待的标准。

这位曾经在老特拉福德和安菲尔德都有过效力的球员强调曼联需要通过训练让球员得到提升。

“看看克洛普，看看贝尔萨，有太多的教练要求球员这样做了。”

“你不能只是说:‘来吧，伙计们，今天我们要开始了。’不能之外训练中说说而已。”

“我不想承认这一点，因为很明显曼联的球迷都能看到，你在周六看到的和你在周一、周二、周三、周四看到的完全一样。当有人在训练中丢掉球权时，大家的反应已经成为了一件自然而然的事情。”

迈克尔·欧文表示，自己并不相信曼联会在引援方面再花费2亿英镑，他们需要的是将自己的房子打理好，然后再想着去别人的花园里挑选新植被。

红魔在转会截止日火速签下了老将卡瓦尼、18岁新星阿马德·特劳雷、年轻边锋佩利斯特里以及左后卫特莱斯，而在此前的两三个月，他们仅仅签下了范德贝克一位新援。

为了增强中场的创造力以及阵容深度，曼联选择将这位格荷兰国脚从克鲁伊夫球场带到了老特拉福德。而卡瓦尼则成为了球队中锋位置上的引援，特莱斯的到来则是为了稳固球队在右路的进攻与防守。

至于另外两位小将，则是曼联对未来的力量储备，预计他们将在新赛季成为红魔青年队的成员，也有可能被外租至英冠联赛。

红魔度过了一个成功的2019-20赛季，这可能是曼联高层在转会截止日之前迟迟没有大手笔引援的原因之一，不过在新赛季开始后，这支英超豪门的表现却相当低迷，还在上一轮被穆里尼奥所执教的热刺羞辱，在主场1-6不敌对手。

欧文对索尔斯克亚球队的表现并不感到惊讶，他认为曼联在球场上仍然缺乏稳定性，他们之前的高价引援也值得怀疑。

这位前红魔前锋在接受采访时表示：“如果我是俱乐部主席或者老板，我会对再花1亿或者2亿英镑进行引援感到很紧张。”

“曼联还会出现多少次这样的情况？‘哦，现在有个问题需要去解决，让我们投入数百万美元就行！让我们再砸几百万吧！’”

“我知道球迷们渴望球队进行大手笔签约，因为这会让所有人都兴奋起来，不过除非你掌握了基本情况并拥有了一个计划，除非你已经一个体系，除非你能签下当今足坛最出色的球员，要不然你怎么可能会再花费2亿英镑进行引援呢？”

“这简直令人难以置信，而这是他们首先要做对的事情:在你开始窥视别人的花园之前，充分利用现有球员的优势。”

在周日曼联以1比6输给热刺的比赛后，红魔高层显然意识到了球队需要进行更多的引援。

尽管卫冕冠军利物浦也被阿斯顿维拉以7-2的比分击败，但是欧文相信红军仍然为其他球队树立了一个值得期待的标准。

这位曾经在老特拉福德和安菲尔德都有过效力的球员强调曼联需要通过训练让球员得到提升。

“看看克洛普，看看贝尔萨，有太多的教练要求球员这样做了。”

“你不能只是说:‘来吧，伙计们，今天我们要开始了。’不能之外训练中说说而已。”

“我不想承认这一点，因为很明显曼联的球迷都能看到，你在周六看到的和你在周一、周二、周三、周四看到的完全一样。当有人在训练中丢掉球权时，大家的反应已经成为了一件自然而然的事情。”