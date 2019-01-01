欧文：博格巴跟他的曼联队友不在同一级别

一名前红魔球员认为法国人是索尔斯克亚阵容中最出色的球员，因为他在最后的进攻三区中有创造力。

迈克尔·欧文认为，曼联中场保罗·博格巴在老特拉福德和他的队友们处在一个“不同的水平”上。

到目前为止，博格巴经历了一个令人沮丧的2019-20赛季，持续的脚踝问题导致他错过了两个多月的比赛。

这位世界杯冠军在周日的比赛中完成了他期待已久的回归，他在下半场替补出场。

在沃特福德给人留下深刻印象之后，欧文对博格巴充满了赞扬，他认为26岁的博格巴“在场上的波长比其他任何球员都要长”。

“他处在一个不同的水平。”这位前曼联前锋告诉Optus Sport：“我的整个职业生涯都有这样的队友，像斯科尔斯，吉格斯，杰拉德，齐达内。”

“像这样的球员，只要你在想什么，他们就已经想好了。你只是在一个波长，这在球场上在许多方面都超越任何其他球员。”

“你可以看到博格巴就在那里，他一上场，就发现了其他人没有发现的东西。”

欧文在比赛前也强调了博格巴的重要性，暗示索尔斯克亚将很高兴在接下来的比赛中得到宝贵的球员。

“他很有创造力，他能进球。他是他们在中心区域所缺少的一切。”欧文说：“（索尔斯克亚）将非常高兴他找回了他的创造力。”

当纽卡斯尔到达老特拉福德的时候，博格巴很可能会回到索尔斯克亚的首发阵容中，因为曼联在争夺前四的位置上已经没有多少回旋的余地了。