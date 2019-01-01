欧战是解决七万英镑新援佩佩困难开局的关键

这名科特迪瓦边锋应该在周四对阵标准列日的比赛中首发，考虑到他正在努力适应英超联赛的节奏。

“这并不容易，我必须说实话。”

这是尼古拉斯·佩佩周一晚上在老特拉福德结束比赛后不久对法国媒体所说的话，当时他正在谈论自己在英超联赛的开始。

佩佩在今年夏天来到酋长球场，这是自2013年厄齐尔从皇家马德里加盟枪手以来，北伦敦球队从未有过的兴奋。

但是现在，仅仅两个月过去了，已经有一些人质疑阿森纳从里尔引进这名象牙海岸国脚是否过度开销了。

“他的身体语言不是很好，”罗伊·基恩在周二1-1战平曼联后说。“我们经常为球员找借口，就像适应一个俱乐部需要时间一样。但是相对他们所付出的金钱，佩佩需要做的还有很多。

“他的工作效率低下，缺乏质量和最终进球……而且，从他的肢体语言来看，他似乎没有做好战斗的准备。”

佩佩在老特拉福德的比赛还剩20分钟时被奈尔森换下。

他在由奥巴梅扬带领的三前锋的右边首发，而18岁的萨卡则在左边。

尽管萨卡的出色表现为他不断增长的声誉锦上添花——并在下半场帮助奥巴梅杨扳平了比分——但佩佩却很难在比赛中有所作为。

“阿森纳看起来像是发掘出了一块宝石——萨卡，”马丁·基翁赛后兴奋地说。“他看起来就像那个展出了身价7200万英镑的边锋。”

佩佩在老特拉福德的挣扎是有目共睹的。一周前他在对阵阿斯顿维拉的比赛中踢进的那粒点球本来有望给他带来足够的信心，让他能够继续踢下去，但在曼彻斯特的暴雨中，情况似乎并非如此。

Opta的数据显示，佩佩在周二的平局中只尝试了两次过人。这比他8月份在安菲尔德的首秀中的10次少了8次，当时他给利物浦的后防制造了很多麻烦。

在与曼联的比赛之前，佩佩在英超联赛中最少过人5次，那是在北伦敦德比中。

在对伯恩利的比赛中，他尝试了6次，但是他只打了45分钟，在半场的时候才上场。

佩佩看起来像一个正在拼命寻找自信的球员。当他在老特拉福德拿到球的时候，他看起来想要摆脱它，而不是与对方球员较量。”

这是一个清楚的信号，表明他的脑袋现在在哪里。

“我必须恢复信心，”佩佩承认。“我的数据不够好，我的表现也不够好。这和本赛季早些时候对里尔和利物浦的比赛不一样。”

这就是为什么他应该在周四晚上阿森纳对阵标准列日的欧罗巴联赛中首发的原因。

在理想的情况下，埃梅里希望能让他的大部分主力球员在今晚休息——就像他在上个月的第一场小组赛中所做的那样，当时他的球队3-0大胜法兰克福。

在德国的那个晚上，佩佩坐在替补席上，萨卡和你奈尔森分别在奥巴梅扬的两侧首发。但是考虑到萨卡现在的状态，如果埃梅里能把他保留在周末的联赛上，并给佩佩更多的上场时间，这对球队会更有帮助。

显然，对于前里尔球星来说，这是一个巨大的调整期。他越快适应新环境，对阿森纳就越好。

他的实力是无庸置疑的。上个赛季我们看到了他为里尔打进23球，在为枪手效力的前几场比赛中我们都看到了他的高光。

从那以后他的信心明显下降了，但是一场好的比赛可以让他的赛季继续下去，他坚信阿森纳的球迷很快就会看到他最好的状态。

“我不是很担心，”这位边锋说。“人们可能会担心我的统计数据，但我不会。”

“我必须继续努力，因为这里的水平不同，语言也不同。这对我来说是一个新的联赛，我必须尽快适应。”

毫无疑问，从法国到英国的飞跃对佩佩来说是困难的。这就是为什么对他来说保持正常的比赛很重要。

同样值得注意的是，他是在季前赛结束时加盟的。他从美国度假后直接飞往伦敦，在赛季的最后一周与阿森纳签约，因此本赛季一开始，他的身体状况就落后于大多数队友。

从那以后他一直在努力追赶，但是阿森纳不允许他花太多的时间来提高，因为他们迫切需要把进攻的重担从奥巴梅扬身上卸下来。

加蓬国脚最近状态大热。他在老特拉福德的进球使他成为自1997-98赛季的博格坎普以来首个在赛季前7场比赛中打进7球的阿森纳球员。在过去的14场英超联赛中，他已经打进了14球。

本赛季到目前为止，他已经在阿森纳的三场联赛胜利中各进一球，并在与热刺和曼联的比赛中打进扳平一球，同时在与沃特福德2-2战平的比赛中也进了一球。

没有任何一支球队像阿森纳这样在这个赛季如此地依赖奥巴梅扬，而拉卡泽特在赛季初的伤病加剧了这种依赖。

引进佩佩是来帮助阿森纳的两名明星前锋的，但到目前为止，他还没能做到这一点，这位24岁的球员的压力越来越大，他要证明自己高昂的身价是合理的。

然而，埃梅里在老特拉福德的平局后呼吁大家保持冷静，并敦促支持者不要期望太多。

“我们必须对他有耐心，”西班牙人说。“他现在知道英超联赛有多艰难，对阵曼联这样的球队有多艰难。”

“他需要时间和信心。”埃梅里补充道。

周四晚对阵标准列日的比赛上必须给到他一些时间。为了阿森纳，也为了佩佩。