欧战专家？科纳特是利物浦欧冠成功的关键

对于科纳特，利物浦必须感谢巴塞尔、里昂、波尔图、富勒姆、哥本哈根、芝加哥火焰和柏林联盟。

可以说，自从去年夏天从莱比锡转会到利物浦以来，这位U21法国国脚已经产生了良好的影响，而且，从实际情况来看，他几乎没有花费红军一分钱。

3600万英镑的费用，你看，基本上是由球员销售填补的。

通过出售米拉尔、沙奇里、格鲁伊奇、威尔逊、格拉巴拉和阿沃尼伊等球员，利物浦能够给克洛普提供他所需要的东西，而且正是上赛季所缺少的：中卫替补。

科纳特是俱乐部进入本赛季的唯一一笔一线队签约，但在安菲尔德，质量一直比数量重要，随着他在默西塞德的第一个赛季走向辉煌的结束，现在人们对利物浦去年夏天的转会政策可以说没有什么抱怨了。

"在合适的时间以合适的价格买到了合适的球员，"一位消息人士当时是这样描述科纳特的签约的。

虽然许多人——包括拜仁慕尼黑——都被另一名莱比锡中后卫于帕梅卡诺所吸引，但利物浦始终相信，科纳特的上限更高，而且他更适合他们的风格。

到目前为止，利物浦很顺利。这位前索肖球员已经很好地适应了英格兰的节奏，在克洛普的球队追寻奖杯的过程中，他在各项赛事中已经出场22次。

克洛普称他为 "一个杰出的人才"。

在接下来于安菲尔德举行的利物浦欧冠联赛半决赛首回合比赛中，科纳特很可能与范迪克一起首发对阵比利亚雷亚尔。

他在利物浦从四分之一决赛晋级的过程中发挥了不亚于任何人的作用，在总比分6-4战胜本菲卡的两回合比赛中都有进球。在这两场比赛之间，他还成功地取得了另一个重要的进球，在温布利举行的足总杯对阵曼城的半决赛比赛中打进首球。

这三个进球都非常相似，都是接左路角球的头球。科纳特，像范迪克和马蒂普一样，身材高大而且很有存在感，这使他在定位球上有相当大的威胁。

"他看起来相当令人印象深刻，"范迪克说道。"特别是对于他的年龄来说，他是非常成熟的。

"他还有很多东西要学，但他有一个很好的心态。他想要学习和提高，这正是我们所需要的。"

当科纳特出场时，利物浦从未输过，虽然到目前为止他只在英超联赛中出场8次，但他已经在球队踢了一些重要的比赛。

例如，他在10月份5-0战胜曼联的比赛中首发。在对阵热刺和切尔西的比赛中，他都被选中，在对阿森纳的联赛杯半决赛中，他在半场时上场，并在欧冠16强客场对国际米兰的首回合比赛中，以及四分之一决赛的两回合比赛中都有上场。

在过去的六场比赛中，他首发了五场，他已经成为了球队欧洲赛场的常客。

正是他在温布利挤掉了马蒂普的首发，也正是他让乔-戈麦斯沦为第四选择的中后卫。

前利物浦前锋德克-库伊特告诉够力足球："如果你有一个像戈麦斯这样的球员，而且他是第四选择，你就知道你有一个强大的阵容。”

"科纳特做得非常好。打进了重要的进球，但也是在防守方面也发挥出色，他在球场两端的表现都非常好。”

"对克洛普来说，在后防线上有这么多选择是一种享受，我们知道上个赛季有多难，因为有那么多的伤病。”

"现在，他在全场各个位置都有多种选择，科纳特做得非常好。"

可以说，在利物浦本赛季迈向史无前例的四冠王的过程中，竞争起到了很大作用。

克洛普的球队，除了一直在处理脚部伤势的菲尔米诺之外，目前完全没有伤病，这意味着克洛普不仅有一些重大的决定要做，而且还可以在需要时选择切换不同的球员。

例如，在足总杯半决赛中，克洛普能够从几天前对本菲卡的阵容中做出7个调整。

事实上，科纳特是四个保留位置的人之一，并以出色的表现和一个重要的进球回报了他的主帅。

马蒂普的状态意味着，如果明天是欧冠决赛，他很可能会首发，但在接下来的五周里，有大量的比赛，科纳特将有很多机会来证明自己的价值。

从他到目前为止的表现来看，他也会抓住这些机会。利物浦的招聘团队又有了新的收获。