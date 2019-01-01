欧国联捧杯 C罗拒绝回答金球奖问题：我不想说

这名尤文图斯前锋在取得了他的第二个国际冠军奖杯之后，在记者的追问下，不打算被卷入关于这个奖项的争论。

C罗拒绝回答葡萄牙战胜荷兰是否会帮助他夺回金球奖。

这位葡萄牙球星和他的宿敌梅西在过去10年里赢得了所有金球奖，直到卢卡·莫德里奇在2018年的胜利打破了这种统治。

预计梅西这个出色的赛季将使他在2019年再次成为人们谈论的焦点，而这位巴塞罗那球星还将有机会在今年夏天阿根廷参加美洲杯时充实自己的简历。

利物浦后卫范戴克似乎也成为了这个奖项新的挑战者，他帮助球队获得了他们的第六个欧冠冠军。获得了联赛历史上第三高的积分但与球队第一个英超冠军失之交臂，除此之外，他还帮助荷兰队进入了国联决赛。

然而，C罗在帮助尤文图斯再次获得意甲冠军后，或许也亮出了自己的成绩单，而他在国联半决赛中对瑞士的帽子戏法也证明了他的国家队追求最新的重要奖杯上发挥了重要作用。

C罗率领的葡萄牙队在决赛中以1-0战胜了范戴克率领的荷兰队，而格德斯在第60分钟的进球更是最大工程。

但是罗纳尔多并不希望在赛后的混合区讨论这个问题。

当被问及葡萄牙的胜利是否让他更接近第六个金球奖时，C罗回答说:“比赛的目标是赢球，踢得出色。”

C罗在离开混合区时继续受到追问，他告诉记者：“不，我不会谈论金球奖。”

继葡萄牙在2016年欧洲杯上夺冠后，欧国联的胜利是C罗在国际舞台上的第二个胜利。

他在那届欧洲杯的7场比赛中打入3球，但在决赛的上半场因伤下场后，他错过了包括加时赛在内的大部分的比赛时间。

他还代表葡萄牙参加了2004年欧洲杯决赛阶段的比赛，在六场比赛中打入两球，但最终葡萄牙在决赛中被希腊击败。