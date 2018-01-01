欧冠16强抽签结果公布 巴尔韦德：对里昂不了解

据巴尔德斯说，法甲球队对巴塞罗那来说是一个“非常危险”的对手。

在承认对欧冠16强对手里昂了解甚少后巴尔韦德还告诫巴塞罗那不要自满。

西甲领头羊在周一的抽签中避免了与利物浦的不愉快的约会，但却遭遇了一支在F组中保持不败的球队的尴尬挑战。

里昂曾在9月的伊蒂哈德球场令人难忘地战平了曼城，并且在这场令人愉快的2:2的平局中两次领先英超冠军。

在与热刺和国际米兰同组的情况下，瓦尔维德轻松的带领巴萨晋级16强，并承认他对法甲的了解是有限的，但是西班牙人已经知道的足够多，要小心这个对手。

“事实上，我几乎不怎么了解。我有一个大致的概念，我们知道一些球员，但是我们必须做好准备。”

“在上一场比赛之前，这支球队一直在挑战曼城的领导地位，并在主场获胜。”

这说明赢得任何一场比赛都是困难的。不仅对我们，对任何球队都是如此。

“我觉得他们一支非常危险的球队，因为他们在场上的突破做得非常好，非常快，我们必须要小心一点。”

“我们不能自满。我们有两个月的时间来改进自己，更多地研究对手，让比赛更有状态。”

在西甲联赛榜上领先第二名三分的巴萨的目标是在欧冠四分之一决赛三次出局的基础上有所提高。

他们将于2月19日在法国对阵里昂，然后下个月将在西班牙主场迎战里昂。

西甲的皇家马德里和马竞也参与了抽签，银河战舰与阿贾克斯的比赛将会很有意思，西蒙尼的球队与意甲冠军尤文图斯的比赛会很艰难。

曼联的16强对手是巴黎圣日耳曼，而克洛普的红军将面对与拜仁慕尼黑。