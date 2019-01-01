欧冠路断 孔蒂：国米本有很多机会击败巴塞罗那

意甲球队在主场以1-2输给了西班牙冠军，教练在球队糟糕结果后懊恼本可能发生的一切。

孔蒂对国米在周二欧冠小组赛1-2输给巴塞罗那的比赛中表现不佳表示遗憾，但他坚称在自己的球队被淘汰出局后“没有抱怨”。

国际米兰至少需要取得和多特蒙德对阵布拉格斯拉维亚的一样的积极结果，德国球队2-1获胜，而蓝黑军团在圣西罗的表现却不够好。

尽管开局优势明显，机会也不少，但国际米兰在第23分钟时被卡莱斯·佩雷斯打进一球。

卢卡库在半场结束前扳平了比分，但他在其他机会面前却很浪费，17岁的安苏·法蒂在比赛还剩四分钟时为巴萨打入致胜一球拿下三分，同时也使自己成为历史上最年轻的冠军联赛得分手。

孔蒂承认国米本来拥有足够的机会击败巴萨。

“我们有机会赢得比赛，我们创造了这些机会，但缺乏临门一脚来转化它们。”他告诉记者。

“我没有什么可抱怨的，因为我的球员们已经付出了他们的全部。我们只是丢了一个球，而在另一端以1-2落后，这真的让我们很难受。”

“看着安苏·法蒂进球是痛苦的，因为这个进球在各个方面都杀了我们。我们一直在努力，创造机会，争取领先。”

“我也为圣西罗的球迷们感到失望，他们从头到尾都在推动我们，营造了一种美妙的气氛。它应该以不同的方式结束。”

“我认为我们在这个小组应该得到更多。不过，我认为这些都是宝贵的经验。我们想晋级，所以现在每个人都很失望，但正如我告诉他们的，我们必须再次抬起头来。”

国际米兰中后卫斯特凡·德·弗里和他的教练一样，认为他们没有理由为错过淘汰赛而感到遗憾。

他说:“我们很难过，但是我们不后悔，因为我们已经尽了最大的努力来获得资格。”

“现在回头看已经没有意义了。我们必须专注于未来和即将到来的比赛。困难会让我们变得更强，但显然现在这是一个全新的伤口。”

国际米兰在小组中排名第三，这意味着他们将在新的一年进入欧联杯的比赛。他们将在周一的抽签中找出他们在欧联中的对手。