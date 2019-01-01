欧冠超越皇马名宿 本泽马谦称自己并非传奇

在欧冠打入半百进球后，法国前锋淡化了他在皇马历史的地位。

本泽马在周三为皇家马德里打进50粒欧冠进球后坚称自己不是“传奇”。

这位31岁的前锋在伯纳乌以6-0大胜加拉塔萨雷的比赛中梅开二度。经常背锅的本泽马在皇马的欧冠进球数仅次于克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(105球)和劳尔(66球)。法国人超越了俱乐部传奇人物阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺(49球)，但他淡化了任何关于他应该获得同样地位的言论。

“我们进了球，踢得很好，没有失球。这对球迷来说是一个真正的派对。”本泽马在俱乐部网站上说：“我不是传奇。当我和俱乐部签约的时候，我从来没有想过我能走到这一步，我很高兴。我试着去以我最好的状态帮助球队，我想继续帮助他们。我很有信心，如果我能通过和队友交流来帮助他们，我会的，这取决于我在俱乐部的经历。”

本泽马谈到了罗德里戈和阿扎尔，并支持后者从切尔西转会加盟后有所提高。

“罗德里戈在我看来很不错，他不怯场。他踢得很好，我喜欢看到一个年轻人这样踢球。至于阿扎尔，他是一名出色的球员，我们的联系非常好。慢慢地，你会发现他是一个多么优秀的球员。”

皇家马德里对土耳其球队的胜利几乎锁定了进入欧冠淘汰赛阶段的资格，他们在最后两场对阵巴黎圣日耳曼和布鲁日的比赛中需要再得两分。