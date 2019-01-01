欧冠美洲杯双料冠军 阿利森：我渴望更多荣誉

今年夏天早些时候，这位巴西球星在自己的主场赢得了美洲杯，结束了自己在红军的一个辉煌的赛季。

在周二回到利物浦恢复训练后，阿利森表示，他希望本赛季能收获更多的奖杯。

这位前罗马球员在2018年7月以6700万英镑(7500万欧元)的身价加盟红军后，赢得了2018-19赛季的欧洲冠军联赛和美洲杯的双料冠军。

当他回到利物浦埃维安的季前赛训练营训练时，阿利森描述了他在即将到来的赛季中想要获得更多奖杯的目标。

“在这个赛季赢得两个冠军，两个大冠军，对我来说太棒了。我希望这个赛季——我也会在这个赛季继续努力——让它变得更好。”他告诉利物浦官方网站。

“我很高兴能回来。我和家人一起度过了愉快的假期，和家人朋友一起度过了美好的时光，但是我很想念赛场，想念我的队友、工作人员以及每一个人。”

“现在我很期待能回来踢球，重新开始工作。”

“(作为一支球队)我们很兴奋，但是我们必须脚踏实地，就像上赛季一样。我们想在这个赛季尝试所有的事情，所以我们需要工作。

“每个俱乐部的足球水平都是高水平的，也是相近的，所以我们需要努力达到同样的目标，在本赛季取得更大的成就。”

这位26岁的球员在美洲杯的六场比赛中仅失一球，帮助巴西队12年来再次夺得冠军。

“赢得美洲杯是一个特殊的头衔，就像赢得冠军联赛一样，所以对我来说，对这个国家来说，这是一个重要的头衔。”他补充道。

“对巴西来说，我们已经很长时间没有赢得美洲杯了——上一次夺冠是在2007年，如果我没记错的话——所以这对我们来说很重要。”

上个赛季，阿利森还在俱乐部和国家队层面赢得了许多个人奖项——在利物浦赢得了英超联赛和欧冠联赛的金手套奖，并在夏天为巴西赢得了同样的奖项。

但他坚持认为俱乐部的荣誉比个人荣誉更重要，并感谢教练和队友们的贡献。

“我的第一个目标总是和球队一起赢球，为俱乐部赢球。只有在那之后才会考虑个人的荣誉。”

“我很高兴，但那些不仅仅是我的奖杯——那也是其他守门员的奖杯，他们在场上和我一起非常、非常努力地工作，和我在一起的还有约翰(阿克特伯格)、杰克(罗宾逊)、国家队的(克劳迪奥)塔法雷尔，还有我的其他队友。”