欧冠死亡之组：国米巴萨“有缘” 曾出冠亚军

北京时间8月30日凌晨，2019/20赛季欧冠联赛小组赛分组抽签仪式在摩纳哥举行，国际米兰和巴塞罗那又一次进入死亡之组。

北京时间8月30日凌晨，2019/20赛季欧冠联赛小组赛分组抽签仪式在摩纳哥举行，斯内德和切赫作为嘉宾参与了抽奖仪式。正是曾经的国米核心斯内德亲手抽出了蓝黑军团，而切赫将包括巴萨与多特在内的F组拱手送给了国米。这是国米与巴萨继上一赛季欧冠中联袂组成死亡小组之后的再一次“携手”。

在新帅孔蒂带领下的国米再迎巴萨，是否会有更好的战绩？在其他分组中，拜仁与热刺同组；皇马遇大巴黎；切尔西与阿贾克斯、巴伦西亚同组；尤文、马竞和勒沃库森组成了准死亡之组；相对而言，曼城抽到了上上签，再遇矿工，与萨格勒布迪纳摩同组；利物浦的运气也不算差，再遇那不勒斯，与萨尔茨堡红牛同组。

“死亡小组”可谓是欧冠抽签仪式中，最大的看点之一。回首2018/19赛季的欧冠，作为第四档球队重回欧冠的国米与巴萨、热刺、埃因霍温共同组成了绝对的死亡小组。虽然曾在主场击败了热刺、客场击败埃因霍温，与巴萨两回合拿到1分的战绩可圈可点，但在最后焦点战中错失时机，还是让国米最终位列小组第三而止步于32强。

2017/18赛季的欧冠分组更是创造了两个“死亡之组”：切尔西、马德里竞技和罗马的C组以及皇马、多特蒙德和热刺的H组，而最后的冠军皇马正是从这一死亡小组之中厮杀而出。

在欧冠的抽签分组历史中，死亡指数最高的分组结果无疑是1998/99赛季欧冠由拜仁、曼联、巴萨和布隆德比组成的死亡小组。在这一届欧冠的决赛中，在诺坎普球场进行最终对决的正是同一组中的拜仁和曼联，这也是欧冠决赛历史上首次出现小组赛对手在决赛中再度相遇的情况。

这一次，蓝黑军团是否有望从死亡小组中披荆斩棘，以三档球队身份晋级，值得期待。