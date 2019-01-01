欧冠挑战曼联在前 布冯：没有内马尔大巴黎很危险

在上个月遭遇脚伤后，法甲俱乐部将在失去主力前锋的情况下被迫面对最近势头大热的红魔的挑战。

巴黎圣日耳曼队门将布冯认为，球星内马尔的缺阵将会给球队在欧冠淘汰赛上带来“危险”。

巴西国脚将错过本月晚些时候法甲16强对阵曼联的比赛，因为他在1月份的时候脚部遭遇了伤病。

这位前巴塞罗那球员在遭受挫折之前状态良好，在本赛季迄今为止的23场比赛中攻入20球。

布冯早在效力帕尔马的职业生涯中就赢得了联盟杯，但他还没有在欧洲顶级的俱乐部竞争中尝到成功的滋味。在去年离开尤文图斯后，布冯希望在他的奖杯收藏中再添一枚奖牌。

然而，这位41岁的门将承认，由于他们的头号球星无法在比赛中上场，巴黎圣日耳曼的夺冠机会也受到了打击，尤其是在他们准备面对近期状态极好的红魔的时候。

“每一年，我总是认为这可能是最有机会的一年。但是我已经有24年没能赢得欧冠冠军了。”布冯在周六对里昂的比赛前告诉记者。

“但这很难做到。你得有点运气。现在对我们来说是一个特殊的时刻，因为内马尔受伤了。

“对我们来说，内马尔是一个非常重要的球员，因为他在过去的三个月里为球队做出了不可思议的贡献。”

“对我们来说，没有他很会危险。”

巴黎圣日耳曼的蒂莫西·维阿租借去到了凯尔特人后，他们在前锋位置上又少了一个选项。

然而，他们从泽尼特引进了阿根廷中场莱昂纳多·帕雷德斯以加强他们的中场厚度。

内马尔去年带领托马斯·图赫尔的球队夺得了法国超级杯的冠军。在此之前，内马尔曾带领球队在2017-18赛季取得了法甲联赛的胜利。

但是，他确实在俄罗斯经历了一段混乱的世界杯之旅，巴西在四分之一决赛中被比利时淘汰。

圣日耳曼将于2月12日前往老特拉福德与曼联进行第一回合比赛。