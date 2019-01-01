欧冠挑战曼联在前 布冯：没有内马尔大巴黎很危险
评论()
Getty
巴黎圣日耳曼队门将布冯认为，球星内马尔的缺阵将会给球队在欧冠淘汰赛上带来“危险”。
巴西国脚将错过本月晚些时候法甲16强对阵曼联的比赛，因为他在1月份的时候脚部遭遇了伤病。
这位前巴塞罗那球员在遭受挫折之前状态良好，在本赛季迄今为止的23场比赛中攻入20球。
布冯早在效力帕尔马的职业生涯中就赢得了联盟杯，但他还没有在欧洲顶级的俱乐部竞争中尝到成功的滋味。在去年离开尤文图斯后，布冯希望在他的奖杯收藏中再添一枚奖牌。
然而，这位41岁的门将承认，由于他们的头号球星无法在比赛中上场，巴黎圣日耳曼的夺冠机会也受到了打击，尤其是在他们准备面对近期状态极好的红魔的时候。
“每一年，我总是认为这可能是最有机会的一年。但是我已经有24年没能赢得欧冠冠军了。”布冯在周六对里昂的比赛前告诉记者。
“但这很难做到。你得有点运气。现在对我们来说是一个特殊的时刻，因为内马尔受伤了。
“对我们来说，内马尔是一个非常重要的球员，因为他在过去的三个月里为球队做出了不可思议的贡献。”
“对我们来说，没有他很会危险。”
巴黎圣日耳曼的蒂莫西·维阿租借去到了凯尔特人后，他们在前锋位置上又少了一个选项。
然而，他们从泽尼特引进了阿根廷中场莱昂纳多·帕雷德斯以加强他们的中场厚度。
内马尔去年带领托马斯·图赫尔的球队夺得了法国超级杯的冠军。在此之前，内马尔曾带领球队在2017-18赛季取得了法甲联赛的胜利。
但是，他确实在俄罗斯经历了一段混乱的世界杯之旅，巴西在四分之一决赛中被比利时淘汰。
圣日耳曼将于2月12日前往老特拉福德与曼联进行第一回合比赛。