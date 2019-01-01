欧冠已验货 红军名宿：南野拓実完美适合利物浦

一名前红军队员相信这名日本前锋将会是他的老东家的一个“非常好的签约”，本赛季他已经在欧冠证明了自己。

贾森·麦卡蒂尔表示，南野拓実是“利物浦的完美人选”，他已经确认了这名前锋在一月份加盟安菲尔德的可能性。

据够力足球报道，在与奥地利球队谈判后，利物浦在冬季转会窗口接近签下南野拓実。红军将在这位24岁球员的合同中激活一项725万英镑（960万美元）的买断条款，并预计在同意个人条款或完成体检方面不会有任何问题。

南野拓実在10月2日萨尔茨堡3-4输给利物浦的欧冠比赛中为利物浦的后防制造了巨大的麻烦。这名日本国脚在周二晚上的比赛中同样表现出色，但是红军在下半场加快了速度，以2-0轻松取胜。

曼联、莱比锡、多特蒙德、尤文图斯和罗马也在密切关注着南野拓実，但是利物浦现在已经准备好赢得这场签下他的比赛。

麦卡蒂尔曾在1995年至1999年效力于安菲尔德，他对萨尔茨堡前锋在欧洲赛场上的表现印象深刻，他认为南野拓実完全有能力“加强”克洛普目前的阵容。

“如果利物浦打算引进萨尔茨堡的南野拓実，那么我认为这是一个完美的选择，”麦卡蒂尔在《Racing Post》上写道：“他们在欧洲冠军联赛中近距离地看到了这位日本球星，就像我一样，他们会对他印象深刻。”

“在双方的第一场比赛，在4-3的胜利中，南野拓実绝对是萨尔茨堡下半场进步的一部分。他在小范围里戏耍，非常聪明，精力充沛。他进球了，把握住了机会。”

“他可能是那天晚上在球场上给人印象最深刻的球员，而在第二回合时，他一直是利物浦的眼中钉。克洛普不是那种想要花七千万、八千万、九千万英镑去买超级球星的教练，他喜欢能和他一起工作的球员，而且他们能做得更好。”

“他肯定会加强球队。我不会说他会取代前场三人中的任何一人，但如果我想让一个人用他的精力和大脑工作半个小时，他会是完美的。”