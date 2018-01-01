欧冠小组赛遭吊打 马塞洛否认皇马态度问题

在遭遇了欧冠赛事的新低谷后，马塞洛否认了皇马全队在态度上有问题。

马塞洛出面否认了在欧冠赛事中被莫斯科中央陆军吊打后，皇马全队的态度都有问题的说法。

日前，皇马创造了俱乐部历史上欧洲各大赛事中最惨的主场失利。作为欧冠三连冠得主，他们却在主场遭遇了0-3的惨败。恰洛夫、先尼科夫和西古德森分别为中央陆军打入进球，不过这样的结果并不妨碍皇马以G组头名的身份出线。

回忆起小组赛阶段的最后一场比赛，皇马球星马塞洛告诉记者：“我不觉得这是态度问题。”

“我们从来不带着不应该有的态度上场，但一些比赛（就像对战中央陆军）会被解读成那样。”

“在皇马踢球，你必须要有求胜欲。现在距离淘汰赛开始还有一段时间，我们必须作出改进，改变自身形象。在伯纳乌，我们要鼓足干劲，力争上游。”

马塞洛补充道：“我们总是希望取胜，并好好表现自己，但非常抱歉我们没有做到。我们在上半场得到过一些机会，也尝试了多次射门，而对手只有三次打门，但全部进球，所以他们理应获胜，我们必须坚持努力。每场比赛都不同，你踢球的方式，和这个或那个队友配合的情况也是这样，而这样的败仗在足球里会不时发生。”

比赛中，紧张的气氛弥漫在皇马全队，特别是当伊斯科在下半场遭到了球迷的嘘声和倒喝彩时。当被问及球迷发出的嘘声时，马塞洛说道：“当球迷这么做时，很明显，你需要做出改变，而且这肯定是他们应有的权利。”

“我们很受伤，但作为团队，我们要努力进步，这样才能防止类似的事件再次发生。我们自己也不满意，因为我们不能再像今天这样踢球，上演这样的表现了。我们试图创造一个好的开局，但比赛并没有按照我们预期的方向进展。”

“在皇马，你必须战斗到最后一刻。直到比赛结束的哨声响起之前我们都在努力，但想从0-3的结果里翻身并不容易。”