欧冠小组赛抽签结果出炉 谁是赢家谁是输家？

欧冠小组赛中出现了一些有趣的对阵，包括梅西所在的巴黎圣日耳曼对阵曼城，尤文图斯对阵卫冕冠军切尔西

由于有那么多欧洲豪门无缘第一档，本赛季的欧冠小组赛抽签总是会带来一些有趣的比赛。

巴黎圣日耳曼新签下的超级巨星梅西和尤文图斯前锋C罗仍有可能碰面，如果C罗能够如愿以偿转会到曼城的话。

现在，够力足球就来盘点一下这次欧冠抽签结果的赢家和输家。

赢家：索尔斯克亚

曼联主帅在大舞台上的能力仍然被人质疑，但他有一个很好的机会在本赛季的欧冠中展示他球队的实力。

上赛季在土耳其爆冷输球后，曼联无缘从巴黎圣日耳曼、莱比锡红牛和伊斯坦布尔组成的小组中突围。这一次，索尔斯克亚的球队将对阵比利亚雷亚尔，以及亚特兰大和伯尔尼年轻人。比利亚雷亚尔是一档球队里实力最弱的，尽管他们在上赛季的欧联决赛中击败了曼联。

曼联在过去的10年里只有两次进入欧冠四分之一决赛，而且在这段时间里最远也就走到这一步，但考虑到他们的实力，曼联本赛季很有可能以D组头名的身份晋级。

赢家：哈兰德

在多特蒙德对阵葡萄牙体育、阿贾克斯和贝西克塔斯的比赛中，这位欧洲最炙手可热的前锋得到了一个黄金机会，可以进一步提升自己的声誉。

哈兰德在上赛季欧冠的前六场比赛中打入10球，只在输给曼城的四分之一决赛中没有进球。

这位21岁的球员已经在多特蒙德新赛季的四场比赛中打入了5个进球，并送出3次助攻。

许多欧洲巨头都在关注他的表现，而在这个最大的舞台上，更多高质量的表现只会增加其他俱乐部对他的兴趣。

赢家：弗洛伦蒂诺·佩雷斯

不到六个月前，皇马主席还试图在欧冠联赛中发起一场政变，但现在他的球队有很大的机会轻松从小组赛中突围，也许还能让他们13次欧冠冠军的纪录再往上涨。

弗洛伦蒂诺仍然希望成为新的欧洲超级联赛的一员，而欧超实际上关闭了许多新球队进入欧洲顶级赛事的大门。

如果弗洛伦蒂诺想知道一个赛季接一个赛季地打同样的几支球队是什么感觉，在某种程度上，他已经得到了他想要的。和去年一样，皇马将在小组赛中遭遇国米和顿涅茨克矿工，还有摩尔多瓦的谢里夫。

皇马去年在齐达内的带领下进入了半决赛，若本赛季安切洛蒂能带领球队取得同样的结果，这或许会被认为是一个好的成绩。除非皇马在转会窗关闭前签下了姆巴佩，这或许能帮助他们一路走到最后。

输家：巴塞罗那

巴塞罗那将在15年来首次在没有梅西的情况下参加欧冠，而他们要在没有这位传奇前锋的情况下晋级并不容易。

巴萨的小组对手之一是拜仁慕尼黑，拜仁曾在2020年以8-2的比分血洗巴萨。

巴萨想在小组赛中拿到头名看起来很困难，专注于晋级可能更重要。

葡萄牙的本菲卡和乌克兰的基辅迪纳摩是巴萨的另外两个小组对手。近年来，巴萨在惨败给巴黎圣日耳曼、拜仁和利物浦后，从欧洲精英集团中失势，要想晋级并不容易。

输家：瓜迪奥拉

等到明年5月欧冠决赛在圣彼得堡进行时，将距离瓜迪奥拉上次捧起欧冠冠军超过10年的时间。随着赛季的推移，瓜帅再次赢得欧冠冠军的压力越来越大。

上个赛季，他的曼城在波尔图的决赛中被切尔西击败。

瓜迪奥拉来到曼城就是为了赢得欧冠冠军，但A组复杂的抽签结果让他本赛季的任务并不轻松。

曼城将在小组赛中面对强大的巴黎圣日耳曼，巴黎今夏不仅签下了梅西，还签下了多纳鲁马、拉莫斯、维纳尔杜姆和阿什拉夫，另外阵中还有天才球员内马尔和姆巴佩。

另外，A组还有德甲重量级球队莱比锡红牛，今年曼城的签运比往年差多了。

输家：尤文图斯

老妇人九年来第一次未能获得意甲冠军，他们很不幸地从第一档球队中抽到了最难缠的对手。

尤文图斯将面对由前国米前锋卢卡库领衔的切尔西，他在终结尤文对意甲冠军的垄断中发挥了重要作用。

尤文本世纪还没有赢得过欧冠冠军，自从他们重新确立了自己在意大利的统治地位后，这就成为了他们的困扰。

同组的还有泽尼特和马尔默，这一次，尤文要从小组中突围看起来比以往任何时候都要困难。

与此同时，C罗在球队的未来也岌岌可危。