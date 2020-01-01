欧冠实力 马赛的梅西：帕耶回归法国队指日可待

也许他的腰部有点粗，但是这名32岁的球员在维洛德罗姆球场已经恢复了他的最佳状态，并将带领马赛回到欧洲足坛的巅峰。

迪米特里·帕耶可能会否认这一点，但毫无疑问，马赛晋级欧冠的希望寄托在他的肩上。

自他来到维洛德罗姆球场领导马赛高居法甲联赛第二名——领先第三名雷恩八分——安德烈·博阿斯可能由于战术智慧得到了人们的赞美，但帕耶特一直是帮助球队超越强队的x因素，他把一支原本平庸的进攻球队变成了一支差不多能与巴黎圣日耳曼缠斗了六个月的球队。

其他球队

今年9月，维洛德罗姆球场在最近七年来首次在冠军联赛中亮相。

马赛正处于连续16场不败之中，这应该归功于门将史蒂夫·曼丹达、防守和他们的教练，但是他们赢了12场比赛很大程度是帕耶特的功劳。

他可能有点厚比在英超西汉姆效力时，或者在法国对阵罗马尼亚的2016年欧洲杯开幕赛中打进戏剧性的制胜球时胖了不少，但这依然是他所遵循的标准。

随着巴塞罗那的登贝莱和拜仁慕尼黑的金斯利·科曼的受伤，他很可能会再次回到国际赛场，参加另一场欧洲赛事。

在上周的比赛中，他已经两次展现了他改变比赛的能力。

对阵圣埃蒂安的比赛刚开始7分钟，他就骗过了法甲第一防守型中场之一的扬·姆维拉，在超越了斯蒂芬·鲁菲尔后在一个不可思议的小角度射门并取得进球。

然后在周六，马赛主场对阵低水平的图卢兹，双方上半场战成0-0；下半场，他远射越过巴普蒂斯特·雷耶特给主场带去了胜利。

“他是个足球天才！”博阿斯在2-0战胜圣艾蒂安后宣布。“他这个赛季表现得很好。”

这就是目前人们对这位32岁球员的期望，当他没有做出致胜的贡献时才变得更加令人惊讶。

“我在周日对阵波尔多的比赛中上场了，但是我们并没有创造很多机会。”在前往圣埃蒂安之前，他在被问及球队对他的依赖时指出。

仅仅24小时后，这位前里尔球星就对自己的言辞和姆维拉的防守进行了嘲讽。

难怪他的教练在这个问题上没有那么腼腆。

“巴萨依赖梅西，尤文图斯依赖罗纳尔多。如果我们依赖于帕耶，我们就依赖他。”博阿斯在1月份与昂热的平局后耸耸肩，这场比赛中他们的射手被停赛了。

“没有迪米特里·帕耶这样的球员，就不可能获得冠军杯资格。我们想念他的实力，但也想念他的个性，他在团队中的权威。这不是第一次了。没有他，我们就没那么好了。”

他在90分钟内创造的机会几乎是其他球员的两倍，并且贡献了全队最高的8个进球和3次助攻，这些数据证明了他的重要性。更重要的是，他为他的勤勉赢得了赞誉——这是在博阿斯到来之前他从未想过的。

“我从来没见过帕耶防守做得这么好！”左后卫乔丹·阿马维在去年秋天的时候说道，甚至还赞扬了球员和葡萄牙教练从他的队长那里得到这种态度的能力。

他的这种表现可能会让他在2020年欧洲杯时回到法国队。

这位出生于罗马尼亚的球星在2018年对阵冰岛的友谊赛时代表国家队出场38次，那也是他最后一次代表国家队出场。他在下半场替补出场，帮助球队在2球落后的情况下追至2-2平。

科曼以及登贝莱，甚至队友本赛季只有10分钟上场时间的弗洛里安·泰拉文在帕耶的职业生涯的后期彻底替代了他，这是非常符合预期的，但他的回归也正好恰逢了这些年轻球员的不幸受伤。

尽管如此，博阿斯仍然意识到在夏天到来之前进入到国家队的困难程度。

“法国队的竞争是残酷的，有很多候选人，”他说。“德尚将会做出决定，但迪米特里的水平是真实的，这是他最好的赛季之一。”

尽管一月份有报道称他对球队在转会市场上缺乏雄心壮志感到不满，但这位球员只是专注于他的俱乐部能够重新获得一个冠军联赛的席位。

“2020年欧洲杯不在我的时间表上，”帕耶说。“我想关心我的表现和我们球队的表现。我们需要重返冠军联赛。目前，我在这里过得很好。”

如果他继续表现出这样的水准，德尚将无法忽视这样的球员，他的聪明才智正将一个原本不太引人注目的马赛队带回欧洲的辉煌时代。